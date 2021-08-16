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Буде боротьба — політексперт про ситуацію в Кривому Розі після загибелі мера Експерт розповів про політичне життя Кривого Рогу найближчим часом

Що відбуватиметься в політичному житті Кривого Рогу після загибелі мера Костянтина Павлова, розповів політичний експерт Геннадій Дубов в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24".

"Будуть вибори, буде боротьба. Це велике місто Дніпропетровської області, майже мільйонник, воно промислово розвинене, і багато політичних сил цікавляться саме такими регіонами, які можуть стати базовими в подальшому розвитку і виході на національні вибори. Як ми бачимо, там традиційно представлені ОПЗЖ і "Слуга народу". Думаю, між ними й буде боротьба за крісло, яке звільнилося", — сказав він.

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Виконувати обов'язки мера замість Павлова, який представляв ОПЗЖ, буде представник "Слуги народу" Олександр Котляр. Експерт відповів, чи стане це приводом для протистояння політсил.

"Воно не припинялося, наскільки мені відомо, в міській раді. І в Дніпрі, і в Кривому Розі постійно йдуть такі процеси, і в принципі регіон досить складний. Він є ключовим — мало того, що це практично прикордонна область, так ще й вона має найбільший промисловий і виробничий потенціал серед усіх інших областей України", — сказав він.

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Нагадаємо, 15 серпня 2021 року мера Кривого Рогу Костянтина Павлова було знайдено мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя.

Павлов був главою Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг тодішній мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик. Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який у результаті переміг на виборах.