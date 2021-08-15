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Кількість варіантів обмежена: спікер МВС про причини смерті мера Кривого Рогу Спікер МВС Артем Шевченко розповів, які слідчі дії будуть проведені

Правоохоронці розглядають три версії причини загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова — про це розповів речник МВС Артем Шевченко в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Зареєстровано кримінальне провадження за ст. 115 "Вбивство", проводяться первинні слідчі дії. Безумовно, тут кількість варіантів обмежена: це вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. Таке буває, я маю на увазі останнє. Потрібно провести первинні слідчі дії, зрозуміти, що стало причиною, провести експертизу зброї, встановити, чи з цієї зброї був зроблений постріл. Швидше за все, так і є, але це повинно бути точно встановлено. Відповідно, слідчі дії покажуть, чи є ознаки ймовірності якоїсь із трьох версій", — сказав він.

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Шевченко пояснив, які слідчі експертизи будуть проведені.

"Буде призначено низку експертиз, зокрема, судово-медичну, яка оперативно встановить причину смерті, характер поранення. Трохи більше часу може зайняти балістична експертиза. Поки що про те, що сталося, говорити неможливо з точністю. Завтра картина буде більш очевидна, ніж сьогодні, почекаймо", — сказав він.

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Костянтин Павлов — міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг тодішній мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик. Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який посів третє місце в першому турі.

6 грудня 2020 року в Кривому Розі пройшов другий тур місцевих виборів мера міста, в якому боролися Дмитро Шевчик зі "Слуги народу" і Костянтин Павлов з ОПЗЖ, у підсумку переміг останній.

15 серпня 2021 року Павлова було знайдено мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя.