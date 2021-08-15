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Місце події могли прибрати — ексзаступник генпрокурора про загибель Павлова Олексій Баганець розповів, про що може говорити місце події з мером Кривого Рогу

Місце загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова могли прибрати перед приїздом поліції, заявив ексзаступник генпрокурора Олексій Баганець у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"На цьому етапі, в перший день, буде помилкою, якщо слідчі визначать одну версію домінуючою й будуть над нею працювати. У цій ситуації потрібно чекати висновку судмедекспертизи, перш за все балістичної та трасологічної. Першочерговим завданням, для того щоб забезпечити розкриття злочину, потрібен якісний огляд місця події. Що мене здивувало — що нібито коли поліція приїхала на місце події, її спочатку не пускали на територію домоволодіння. І це викликає сумніви та говорить про те, що не виключено, що щось на місці події прибирали", — сказав він.

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За словами експерта, не виключена насильницька смерть або нещасний випадок.

"Сама поза потерпілого, наявність біля нього зброї, велика калюжа крові та бризки крові на ґанку, перебування тіла в отворі дверей — більше говорить про те, що це може бути або насильницька смерть, або необережне поводження зі зброєю", — сказав він.

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Костянтин Павлов — міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг тодішній мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик. Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який посів третє місце в першому турі.

6 грудня 2020 року в Кривому Розі пройшов другий тур місцевих виборів мера міста, в якому боролися Дмитро Шевчик зі "Слуги народу" і Костянтин Павлов з ОПЗЖ, у підсумку переміг останній.

15 серпня 2021 року Павлова було знайдено мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя.