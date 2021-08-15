20:24, Сьогодні

Російська пропаганда може роздути — політтехнолог про смерть мера Кривого Рогу Олег Постернак розповів, як у Росії можуть подати загибель Костянтина Павлова

Смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова може бути використана російською пропагандою - про це заявив політтехнолог Олег Постернак у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Не виключено, що вбивство мера в місті, яке є рідним для президента, теоретично можна екстраполювати на якісь певні натяки, оскільки та ж російська пропаганда може зараз всю цю версію роздути, що "Авакова немає, новий міністр не може контролювати безпеку чиновників, мерів, керівників громад", що в "Україні знову хаос, бардак, безправ'я", - сказав він.

Читайте також: Павлова могли застрелити, коли він відчинив двері — радник мера Кривого Рогу

Костянтин Павлов — міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг тодішній мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик. Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який посів третє місце в першому турі.

6 грудня 2020 року в Кривому Розі пройшов другий тур місцевих виборів мера міста, в якому боролися Дмитро Шевчик зі "Слуги народу" і Костянтин Павлов з ОПЗЖ, у підсумку переміг останній.

15 серпня 2021 року Павлова було знайдено мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя.