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Це спецоперація Росії — ексглава кримінальної розвідки про атаку на Беленюка Валерій Кур розповів, хто і навіщо влаштував провокацію для українського борця і нардепа

Скандал з расистською атакою на нардепа Жана Беленюка — це спецоперація Росії, заявив екскерівник кримінальної розвідки МВС Валерій Кур у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Відразу вам скажу: тут не тільки справа поліцейських, це відбиття того стану, в якому ми знаходимося — війна. І сьогодні той обсяг проплачених коштів зі спецслужб Росії на нашу адресу підказує мені, що йде робота. Це зовсім не расизм, я побував у половині країн світу і знаю, що таке справжній расизм. У нас немає расистів справжніх, у нас немає фашистів, це спланована комбінація, працювати тут треба не тільки поліцейським, а й іншим спецслужбам, у тому числі СБУ. Я маю інформацію, що сьогодні виділяється саме на Україну через медведчуків, всіляких рабиновичів, ків така кількість коштів, що дорівнює нашому бюджету. І вона кидається не тільки на чисто військові операції, але в тому числі й на ідеологічні такі прокладки. Там вже були готові, щоб висвітлити, як Жан влаштував бійку", — сказав він.

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Експерт заявив, що Росія має в Україні багато заготовлених агентів.

"Поки ми не впораємося з Шарієм, "Колею Наждаком", такими як, ось ще тут є у нас політолог Руслан Бортник, — вони заготовлені, їх залишили як на ворожій території. Я припускаю, що це була чисто комбінація розвідки з використанням тут залишених так званих нелегалів, які залягли тут на дно, бортники та інші, вони залишаються тут. Я ставлюся до цього спокійно, поліцейські в стані знайти, але треба бути готовими всім. Це спрямовано не на його адресу, а на адресу президента, політичної сили. Це спецоперація нашого ворога, у нього ідеологічна робота, яка дорівнює за підлістю гітлерівському фашизму", — сказав він.

Раніше нардеп від "Слуги народу", олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк повідомив у Facebook, що в Києві на Печерську невідомі молодики намагалися спровокувати конфлікт з ним, "викрикуючи образливі речі типу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!".

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Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо Жан Беленюк приніс єдину золоту медаль Україні.