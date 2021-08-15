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Черговість грає ключову роль — експерт про візити Меркель до Києва і Москви Кирило Барашков пояснив, які питання будуть обговорюватися із Зеленським і Путіним

Черговість візитів канцлера Німеччини Ангели Меркель до Росії та України грає ключову роль, заявив експерт з міжнародних питань Кирило Барашков у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Черговість грає ключову роль у цій ситуації. З Володимиром Зеленським плануються переговори, порядок обговорення й теми до кінця невідомі. З Путіним же все більш-менш зрозуміло: в першу чергу це" Північний потік-2 ", це бізнес, нічого особистого. І говоритимуть про Україну, можливо, прийдуть до якихось консолідованих позицій, які будуть донесені до Зеленського через два дні", — сказав він.

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За словами експерта, в України не так багато варіантів дій.

"Страшного нічого немає, але варто пам'ятати, що акценти на Донбас будуть зроблені з точки зору загальноєвропейських і німецьких інтересів у першу чергу. Навряд чи у нас є серйозне вікно можливостей у цій ситуації. Багато можливостей упущено, потрібно займатися своєю політикою, а не чекати, що прилетить Байден на блакитному вертольоті й допоможе всім. Як бачите, не завжди допомагає", — сказав він.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Планується обговорити безпеку, двосторонні відносини та інші актуальні питання, повідомив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у Facebook.

13 серпня стало відомо, що Меркель перед поїздкою до Києва відвідає Росію - цей візит запланований на 20 серпня.

Раніше США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США й Німеччина зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.