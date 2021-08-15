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Це важливий символ — політолог про візит Меркель до України Володимир Воля розповів, що Меркель обговорюватиме з українською владою в Києві

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у Києві обговорюватиме компенсацію Україні за "Північний потік-2", заявив у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" політолог-міжнародник Володимир Воля.

"Я не бачив того, що стосується гарантій безпеки, звідки взялося це формулювання? Йдеться про компенсацію, в тому числі гарантії. Компенсації якісь, можливо, проєкти рішень або пропозиції для того, щоб унеможливити використання "Північного потоку-2" як зброї проти України — це правильніше формулювання", — сказав він.

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Візит Ангели Меркель до Києва — це підтримка України, вважає експерт.

"Меркель їде до України з декількох причин. Зверну увагу, що перед Днем незалежності та Кримською платформою ніхто зі світових лідерів не приїжджає. Ердогана немає, віцепрезидента США Харріс вирішили не відряджати, Джонсона немає, французького президента немає, від Китаю нікого немає. А те, що буде президент Польщі, — вона не входить до Великої двадцятки світової ліги. Тому те, що Меркель приїжджає саме зараз, це важливий символ. Вона їде підтримати Україну і підтримає Кримську платформу, вона про це скаже 22 серпня, і це дуже важливо. Меркель, яку у нас люблять лаяти, єдина з лідерів, яка вирішила підтримати Україну", — сказав він.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Планується обговорити безпеку, двосторонні відносини та інші актуальні питання, повідомив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у Facebook.

Раніше США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США й Німеччина зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Крім того, Німеччина продовжить просувати двосторонні енергетичні проєкти з Україною, особливо в галузі поновлюваних джерел енергії та енергоефективності.