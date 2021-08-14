21:25, Вчора

Члени Конгресу США хочуть зустрітися з Зеленським: озвучені подробиці Підтримка конгресменів позначиться на переговорах Зеленського з Байденом, прогнозує американський політик

Американські конгресмени чекають візиту в Штати президента України Володимира Зеленського, щоб висловити підтримку і вплинути на хід його переговорів з президентом США Джо Байденом.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів керівник окружного відділення Республіканської партії по 45 округу Асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус.

"Відтоді, як Байден домовився з Меркель, що він знімає санкції з тих корпорацій, які підтримують "Північний потік-2", він опинився під колосальним тиском політичної еліти Америки, причому як демократів, так і республіканців. І чим ближче візит Зеленського до Вашингтона, тим більший тиск на нього чиниться", - зазначив Пінкус.

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Як запевнив політик, "американська громадськість настільки активна в підтримці України, що ви собі не уявляєте".

"Тому, незважаючи на те, що більшість конгресменів сьогодні у відпустках, багато хто з них готові зустрітися з Зеленським, де б це не було, і висловити підтримку. Це неодмінно позначиться на переговорах Зеленського з Байденом. Особливо буде робитися акцент на економічній і військовій допомозі. Це питання про непорушність кордонів України з поверненням Криму і відновленням Донбасу не підлягає обговоренню. Це звучить скрізь. Знизу доверху, Америка буде дотримуватися цього. Особливо приємно, що хайтек-компанії, Силіконова долина, готові вкласти максимально, щоб зрушити Україну з мертвої точки", - підкреслив він.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні провели низку зустрічей з американськими високопосадовцями, де узгодили деталі візиту Володимира Зеленського до США.

Зеленський повинен зустрітися з Байденом у Вашингтоні 30 серпня.

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що непублічна частина зустрічі Джо Байдена і Володимира Зеленського відбудеться на підвищених тонах після того, як США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

"Я очікую, враховуючи градус, що як мінімум непублічна зустріч Зеленського з Байденом буде на підвищених тонах. США сьогодні багато в чому недооцінюють, а може, вдають, що недооцінюють, удар, який вони завдають таким вчинком", - наголосив Арахамія.