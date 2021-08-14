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В Україні відповіли Лукашенку: придуркуваті тези не личать європейському політику Георгій Тука оцінив заяву самопроголошеного білоруського лідера щодо загрози великої війни

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко залякує всіх третьою світовою війною, щоб утримати свою владу.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, коментуючи заяви Лукашенка про загрозу нової війни.

"Хотів би зазначити, що такі придуркуваті войовничі тези з вуст Лукашенка просто не личать політику європейської держави. Попри все, Білорусь європейська держава. У XXI столітті таку відверту нісенітницю видавати в ефіри просто неприпустимо", - заявив Тука.

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За його словами, якщо уважно відслідковувати діяльність Лукашенка на посаді президента, "то впродовж усіх цих довгих років у нього політичного досвіду достатньо, якби хто до цього не ставився".

"І він всі ці роки прекрасно маневрував між прагненням Росії до єдиної союзної держави і заграванням з європейськими політиками для отримання фінансової допомоги, пошуку ринків збуту, посилення економічних зв'язків - як з Європою, так і з Китаєм. Факт зв'язку Білорусі з Китаєм дратує Москву. На політичних шоу в російських медіа часто звучать претензії до Лукашенка в надмірно тісній співпраці з КНР. Балансуючи між цими трьома гравцями, Лукашенко вдало утримує владу. Його політика залишається незмінною, попри те, що його критикують на Заході, він намагається підтримати хоча б символічні відносини з ЄС, демонструючи свою умовну незалежність", - зазначив заступник міністра.

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Зазначимо, що Олександр Лукашенко 13 серпня під час робочої поїздки в Гомельську область знову заявив про загрозу третьої світової війни.

"Ви не думайте, що я спеціально нагнітаю ситуацію, щоб розв'язати якусь війну. Те, що я кажу, що може спалахнути третя світова війна, це не жарт", - підкреслив Лукашенко, якого цитує його прес-служба.

9 серпня Олександр Лукашенко на пресконференції звинуватив президента України Володимира Зеленського в підготовці бойовиків, які надалі перекидаються на територію Білорусі. Також він висловив упевненість, що міг би разом з президентом РФ Володимиром Путіним поставити Україну "на коліна".

Ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Олександр Лукашенко своїми заявами підтвердив готовність виконувати доручення президента Росії.

"Це сигнал усім (заяви Лукашенка про Україну - ред.). Це сигнал Путіну, що він виконував і буде виконувати його доручення, якими б вони не були. Це перше. Друге - по суті справи, ця заява є заявою про розрив відносин з Україною", - сказав Ілларіонов.