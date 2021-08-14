16:07, Сьогодні

Арестович про переговори щодо Донбасу: Росія не стане більш договороспроможною Росіяни дотримуються своєї тактики вже восьмий рік, зазначив Арестович

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу пройде 26 серпня. Росія наполягатиме на інтеграції ОРДЛО в Україну на своїх умовах, вплинути на її позицію може лише міжнародний тиск.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

"26 серпня зустрінемося (з Росією на засіданні ТКГ - ред.). Розглядатимуться ті самі питання, що і завжди. Політична безпека, гуманітарні, соціально-економічні питання. Не думаю, що росіяни стануть більш договороспроможними, тому що вони дотримуються тієї самої політики вже восьмий рік - інтеграція так званих "молодих республік" під логікою федералізації на російських умовах в тіло України. Ми це знаємо, не підемо на це", - підкреслив він.

Читайте також: Переговори щодо Донбасу: в ТКГ заявили про грубі порушення Росії

За словами Арестовича, залишається шанс, що спільний тиск міжнародної спільноти змусить Росію просунутися, принаймні, по гуманітарному блоку, щодо обміну полоненими і відкриття КПВВ, "але навіть це під великим питанням".

Нагадаємо, 11 серпня на Донбасі бойовики ОРДЛО обстріляли Новомихайлівку та Новоселівку, в результаті загинув мирний житель і отримав поранення український військовий.

Українська делегація в ТКГ скликала позачергове засідання через даний інцидент, проте Росія відмовилася від проведення зустрічі.

Як розповів "РБК-Україна" речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, росіяни вимагають, щоб українська сторона безпосередньо спілкувалася з ОРДЛО.

"Це було присвячено загибелі мирного жителя і взагалі темі негайного повернення до повного дотримання режиму припинення вогню. Але росіяни відмовилися. Причина, як завжди, в тому, що вони хочуть, щоб ми безпосередньо спілкувалися з "республіками", на що ми, звичайно, не підемо, тому що це означає їх легалізацію. Наша позиція - переговорною стороною є РФ", - заявив він.