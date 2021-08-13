23:18, Вчора

Меркель приїде до Зеленського з пропозицією, узгодженою з Путіним - ексміністр Павло Клімкін розповів, як проходитимуть переговори лідерів України і Німеччини

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на переговорах з президентом України Володимиром Зеленським буде пропонувати йому сценарії, попередньо узгоджені з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це заявив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи заплановані візити Меркель до Москви і до Києва.

"Перш за все, щоб здаватися успішною, вона поїде до Путіна. Їй потрібно узгодити кілька ключових речей. По-перше, ситуацію навколо "Північного потоку-2", і що все-таки Путін буде дотримуватися своєї понятійної домовленості, що транзит буде тривати, а це червона лінія і для США, і для Німеччини. І друге - вона дуже хоче перезапустити донбаський процес. Що вона зробить? Вона приїде до Зеленському та скаже: "Володимире, потрібно йти вперед, ось бачиш, мене скоро не буде, вибори в Німеччині , хто буде канцлером, незрозуміло. Я от 7 років переживала за Україну, ти думаєш, наступний канцлер буде турбуватися за Україну?" І я недалекий від істини, я знаю, як Меркель розмовляє. І потрібно щось обирати, так як потім поїдеш до Байдена, і якщо домовишся, то закріпиш свої результати, якщо ні - то про що говорити?" - зазначив ексміністр.

За словами Клімкіна, "дуже погано, що ми вибираємо з того, що вже попередньо погоджено з Путіним".

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Планується обговорити безпеку, двосторонні відносини та інші актуальні питання, повідомив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у Facebook.

Раніше США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США й Німеччина зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Крім того, Німеччина продовжить просувати двосторонні енергетичні проєкти з Україною, особливо в галузі поновлюваних джерел енергії та енергоефективності.

Позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що візит до України канцлера Німеччини Ангели Меркель став можливим завдяки її домовленості з главою ОП Андрієм Єрмаком.