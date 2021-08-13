19:52, Вчора

Переговори щодо Донбасу: в ТКГ заявили про грубі порушення Росії Україна чекає від ОБСЄ оцінки дій російської сторони

Україна в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу підніме питання грубого порушення Росією домовленостей у рамках ТКГ.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповіла членкиня української делегації в ТКГ, учасниця гуманітарної підгрупи Тетяна Іванова, коментуючи відмову Росії від участі у позачерговому засіданні ТКГ через загибель мирного жителя на Донбасі.

"Не думаю, що на цьому тему буде закрито. Україна зробила все, що мала зробити, ініціювала позачергову зустріч ТКГ. Всі члени української делегації, зокрема я, були готові перервати відпустки й з'явитися в будь-який день і час для того, щоб перебувати на засіданні, я це неодноразово казала. У нас є координатор, думаю, що своє слово повинна сказати ОБСЄ для того, щоб це відбулося. Зараз це проблема координатора, яким чином зібрати сторони ТКГ для проведення засідання. Я чекаю на реакцію ОБСЄ, яка є координатором", - сказала вона.

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Іванова припустила, що "буде піднято питання, що Росія грубо порушує всі домовленості, які є в ТКГ".

"Це питання зараз актуальне, оскільки Росія намагається довести, що вона не сторона переговорів, і що ми повинні легалізувати тих, хто не є стороною в ТКГ", - зазначила членкиня української делегації.

Нагадаємо, 11 серпня на Донбасі бойовики ОРДЛО обстріляли Новомихайлівку та Новоселівку, в результаті загинув мирний житель і отримав поранення український військовий.

Українська делегація в ТКГ скликала позачергове засідання через даний інцидент, проте Росія відмовилася від проведення зустрічі.

Як розповів "РБК-Україна" речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, росіяни вимагають, щоб українська сторона безпосередньо спілкувалася з ОРДЛО.

"Це було присвячено загибелі мирного жителя і взагалі темі негайного повернення до повного дотримання режиму припинення вогню. Але росіяни відмовилися. Причина, як завжди, в тому, що вони хочуть, щоб ми безпосередньо спілкувалися з "республіками", на що ми, звичайно, не підемо, тому що це означає їх легалізацію. Наша позиція - переговорною стороною є РФ", - заявив він.