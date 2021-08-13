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Расистський інцидент з Беленюком у Києві: з'явилася реакція поліції У центрі столиці нардепа намагалися образити через колір шкіри

Поліція взялася за інцидент з народним депутатом від "Слуги народу" Жаном Беленюком, якого в центрі Києва група невідомих намагалася спровокувати на конфлікт расистськими вигуками.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

"Сьогодні під час моніторингу інтернету поліцейські виявили публікацію, в якій один з народних депутатів України повідомляє, що з ним у центрі столиці стався інцидент. За попередньою інформацією, група невідомих намагалася спровокувати з ним конфлікт. Правоохоронці зараз встановлюють всі обставини причетних осіб. Дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 161 Кримінального кодексу, це порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або з релігійних міркувань. Зараз йде перевірка", - повідомила вона.

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Раніше нардеп від "Слуги народу", олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк повідомив у Facebook, що в Києві на Печерську невідомі молодики намагалися спровокувати конфлікт з ним, "викрикуючи образливі речі типу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!".

Нардеп зазначив, що до бійки справа не дійшла, але в нього виникло три запитання:

1. Мені цікаво, чи українець я для своєї держави, які критерії патріотизму існують в ній?!

2. Наскільки олімпійський чемпіон може безпечно почуватися на своїй Батьківщині та в рідному місті?!

3. І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!

Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо єдину золоту медаль Україні приніс саме Жан Беленюк.