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Тривожного сигналу немає — "слуга народу" про візит Меркель до Москви перед Києвом Вадим Галайчук вважає, що розмова Меркель з Путіним перед її візитом до Києва може бути корисною для України

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель перед візитом в Україну відвідає Росію і зустрінеться з президентом Володимиром Путіним. Що це означає для України, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу", перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань інтеграції в ЄС Вадим Галайчук.

"Ми розуміємо, наскільки важливу роль відіграє Німеччина в процесі прийняття рішень в Європі та світі. Тому те, що минуло трохи більше місяця після останньої зустрічі Володимира Зеленського з пані Меркель, і вона знову їде до України - це дуже хороший сигнал в плані того, наскільки важливе українське питання не тільки у двосторонніх німецько-українських відносинах, а в європейській політиці в цілому. Звичайно, питання безпеки - це питання номер один, питання "Північного потоку 2" є надзвичайно важливим. Україна чітко артикулювала всі наші застереження, які стосуються початку його роботи, і особлива увага приділятиметься цим питанням", — сказав він.

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Депутат відповів, чи несе в собі ризики для України те, що Меркель спочатку поговорить з Путіним.

"Графік президента, канцлера — це складний процес. Я не бачу проблеми у порядку проведення зустрічей. Найважливіше те, якими будуть результати, яких конкретних домовленостей в питаннях, які для нас є найважливішими, ми досягнемо. Так що особисто я не бачу тривожного сигналу для України через те, що Меркель спочатку поговорить з Путіним, а потім з нами. Можливо, навпаки — ми будемо знати більше про позицію Кремля. Я вірний, що Меркель донесе певні меседжі, щоб найважливіше для європейського континенту питання безпеки та порушень міжнародного законодавства Росією почало вирішуватися в тому руслі, в якому це пропонує робити Україна", — сказав він.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Планується обговорити безпеку, двосторонні відносини та інші актуальні питання, повідомив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у Facebook.

13 серпня стало відомо, що Меркель перед поїздкою до Києва відвідає Росію — цей візит запланований на 20 серпня.

Дипломат Богдан Нагайло вважає, що Меркель їде до Києва, щоб застрахувати себе перед візитом президента України Володимира Зеленського в Вашингтон. "Bloomberg раніше оприлюднив інформацію від високопоставлених берлінських дипломатів, що нібито вони перехитрили Вашингтон, що у Берліна немає наміру зупиняти тиск Москви на Україну через "Північний потік-2", а Байден повірив, що німці тримають слово", — сказав він.