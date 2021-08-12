22:01, Вчора

Для Меркель це дуже важливий візит — журналіст про її приїзд в Україну Ігор Ейдман розповів, для чого канцлер Німеччини їде до Києва

Своїм візитом канцлерка Німеччини Ангела Меркель показує важливість України для Німеччини — про це заявив журналіст і соціолог із Берліна Ігор Ейдман в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Думаю, що для Меркель це дуже важливий візит, тому що вона йде зі своєї посади, у неї залишилося зовсім обмаль часу для подібних візитів і для активної зовнішньополітичної діяльності. Те, що вона їде в Україну, підкреслює значення України та політики щодо України для сучасної Німеччини. Німецька влада постійно підкреслює, що відносини з Україною важливі, важливий європейський вибір України, це одна з ключових держав на сході Європи", — сказав він.

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На думку журналіста, Меркель висловить Україні підтримку.

"Думаю, Меркель своїм візитом морально і політично підтримуватиме українську владу в європейському виборі. Що конкретно буде обговорюватися — і проблема Північного потоку-2, і проблема російської агресії, анексії Криму. Це більшою мірою символічна дія, яка демонструє значущість України для Німеччини", — сказав він.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Планується обговорити безпеку, двосторонні відносини та інші актуальні питання, повідомив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у Facebook.

Дипломат Богдан Нагайло вважає, що Меркель їде до Києва, щоб застрахувати себе перед візитом президента України Володимира Зеленського в Вашингтон. "Bloomberg кілька днів тому оприлюднив інформацію від високопоставлених берлінських дипломатів, що нібито вони перехитрили Вашингтон, що у Берліна немає наміру зупиняти тиск Москви на Україну через "Північний потік-2", а Байден повірив, що німці тримають слово", — сказав він.