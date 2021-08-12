14:47, Сьогодні

Байден не розміщуватиме війська в Україні, США могли це зробити і раніше - політолог За словами Юрія Ярим-Агаєва, США мали повне право ввести війська під час анексії Криму, але не зробили цього

США не розміщуватимуть війська в Україні в разі її офіційного запиту. Америка могла ввести війська ще під час анексії Криму, але не зробила цього. Таку думку в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24" висловив глава Центру досліджень тоталітарних технологій Юрій Ярим-Агаєв, коментуючи заяву українського міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територія Олексія Резнікова.

"США цього при Байдені не робитимуть, навіть якщо буде офіційний запит. Справа в тому, що Америка могла взагалі давним-давно ввести свої війська, куди потрібно, відповідно до Будапештського меморандуму, при першій же загрозі територіальній цілісності України. Уже коли "зелені чоловічки" увійшли до Криму, Америка формально, на всіх підставах, могла туди ввести війська, щоб захищати Крим, і як і раніше має на це право. Тож нічого нового не буде", - вважає експерт.

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На думку Ярим-Агаєва, Байден ніколи не піде на те, щоб розмістити війська США на території України.

"Цей запит (від України - ред.) буде чисто гіпотетичним. Байден щойно вивів війська з Афганістану і дає "Талібану" захоплювати Афганістан. Так що абсолютно несерйозно сподіватися, що при цьому президенті Америка зробить якісь кроки в цьому напрямку", - сказав Ярим-Агаєв.

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Нагадаємо, що Резніков на зустрічі в США з керівником американської аналітичної організації Jamestown Foundation Гленом Ховардом заявив, що Україні потрібно посилити протиповітряну оборону, і вона може розмістити війська США. За словами міністра, "наше законодавство це дозволяє".

Політичний аналітик Володимир Горбач в ефірі каналу "Україна 24" заявив, що слова Олексія Резнікова є інформаційним посилом для влади США, щоб подумати про реалізацію такої ініціативи. "Я хочу нагадати, що сказав він в США на зустрічі не з офіційними представниками влади, а з представниками аналітичних центрів. Це вкидання теми в інформаційний простір, щоб про це подумали, на це орієнтувалися зокрема як на одну з можливостей і у владних коридорах Вашингтона", - сказав політолог.