14:18, Сьогодні

У "формулі Штайнмаєра" немає нічого страшного, але вона не виконується через Росію - Гармаш За словами українського переговірника, цю формулу "міфологізували"

"Формула Штайнмаєра" міфологізована, в самій цій формулі немає нічого страшного, але реалізувати її неможливо через протидію Росії. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" сказав представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Я не маю ілюзій, що Росія визнає себе стороною конфлікту просто так, без того, щоб її змусили це зробити. Можливі якісь зміни в позиції ОБСЄ, але загальної ситуації в ТКГ це не змінить, на жаль. Швидше за все, ТКГ працюватиме в тому ж режимі, в якому працювала останні 7 років. В черговий раз хочу повторити, що у "формулі Штайнмаєра" немає нічого страшного, її міфологізували. Чомусь багато її представляють як проведення виборів до передачі під контроль України її кордону. По-перше, в самій формулі немає слова "кордон", там взагалі не згадується про цей фактор. По-друге, у формулі в черговий раз підкреслюється, що вибори мають відбутися відповідно до Конституції України, за законами України і відповідно до стандартів ОБСЄ. Стандарти ОБСЄ передбачають контроль держави над територією, на якій вона проводить вибори", - сказав Гармаш.

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За словами представника делегації, Ангела Меркель "чисто чергово" підніме питання необхідності виконання цієї домовленості, яка була досягнута в Парижі.

"Я не бачу проблем в реалізації цієї домовленості, але після того, як Росія виконає свої зобов'язання, взяті нею в Парижі. Вона на сьогодні не виконала жодного, ми виконали всі, крім "формули Штайнмаєра", і то не з нашої вини, а тому що Росія заблокувала політичну підгрупу, де ця формула повинна обговорюватися. Ми не можемо прийняти її просто так, без обговорення в ТКГ. Тому це від нас не залежить. Сама формула міфологізована, там немає того, що приписують цій формулі", - сказав Гармаш.

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Нагадаємо, що "формула Штайнмаєра", названа іменем колишнього на той момент міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра - це механізм реалізації положень Мінських угод, що стосуються особливого режиму окремих районів Донецької та Луганської областей. Передбачається, що на тимчасовій основі набуде чинності закон про особливий порядок місцевого самоврядування на цих територіях в день голосування на виборах, який діятиме на постійній основі, якщо ОБСЄ визнає вибори чесними. Формула була запропонована 2015 року на нормандському саміті в Парижі і була підтверджена в Берліні 2016 року.

Раніше в ефірі "Україна 24" радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що формула вже прописана в законодавстві України, однак її виконання зупинилося через вільне трактування Росією Мінських домовленостей. "Формула Штайнмаєра" вперше була в законі про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО у вересні 2014 року. 10 пункт цього закону - це і є "формула Штайнмаєра". Вона де-факто вже в українському законодавстві. Чому вона не була виконана? Тому що 4 підпункт цього 10 пункту росіяни не виконують. А там йдеться про виведення військ, роззброєння незаконних формувань, і вже потім проведення виборів. Росіяни вільно це трактують, і це трактування просунулася в інформаційний простір, багато хто плутає", - заявив радник української делегації в ТКГ.