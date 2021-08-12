"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко

Чиновники та політики боротимуться за довіру й повагу глядачів

"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко

У четвер, 12 серпня, на телеканалі "Україна 24" - новий випуск шоу "Народ проти" з Наташею Влащенко. У масштабному проєкті, як у справжньому Колізеї, відомі чиновники борються за довіру й повагу глядачів, відповідаючи на провокаційні запитання.

Гості:

  • Данило Гетманцев, народний депутат, фракція "Слуга народу"
  • Дмитро Співак, керівник платформи "Національна стратегія розвитку" 
  • Володимир Омелян, член центральної ради партії "Європейська солідарність"
  • Василь Мокан, народний депутат, фракція "Слуга народу"
  • Михайло Добкін, політик  
  • Ірина Верещук, народний депутат, фракція "Слуга народу"  
  • Артур Герасимов, співголова фракції "Європейська солідарність" 
  • Андрій Ніколаєнко, народний депутат, фракція "Батьківщина" 
  • Олександр Качура, народний депутат, фракція "Слуга народу" 
  • Максим Жорін, керівник центрального штабу "Національного корпусу" 
  • Сергій Шахов, голова партії "Наш край"
  • Денис Ярославський, експерт з правових питань 

Включення:

  • Жан Беленюк, олімпійський чемпіон, народний депутат від "Слуги народу" 
  • Олексій Арестович, радник голови Офісу президента

Теми:

  • Заяви від сусідів. Чому Лукашенко заговорив про захоплення України і як відреагує українська влада?
  • Скандальна Олімпіада. Чому медалісти потрапили в опалу?
  • СБУ проти Нацкорпусу. Яку відповідь готує вулиця і хто може очолити протест вже восени?

Не пропустіть - 12 серпня о 21:00 "Народ проти". 