11:24, Сьогодні

Росія використовує загострення на Донбасі як шантаж України – Гармаш "Росія використовує ситуацію на Донбасі як стримувальний фактор і як фактор шантажу, зокрема в геополітиці", - сказав Гармаш

Росія використовує обстріли на Донбасі як у геополітиці проти України, так і для внутрішніх цілей перед виборами до Держдуми Росії восени.

Про це в ефірі програми «Сьогодні Ранок» на телеканалі «Україна 24» заявив представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

«У ТКГ на це поки ніяк не відреагували, оскільки ТКГ збереться 26 серпня. Зараз посли ОБСЄ і наші представники у відпустках, тому ця ситуація для обговорення в ТКГ поки відкладена. Якщо говорити про причини, як я їх бачу, то я для себе виділив декілька факторів. Один з них - геополітичний. Зустріч Байдена із Зеленським, Меркель із Зеленським. Ми бачили минулої весни перед самітом НАТО, коли були можливі позитивні рішення для України, речник МЗС Росії Марія Захарова говорила, що якщо триватиме мілітаризація України й зближення з НАТО, то це загострить ситуацію на Донбасі», - сказав представник ТКГ.

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За його словами, Росія використовує ситуацію на Донбасі як стримувальний фактор і як фактор шантажу, зокрема в геополітиці.

«Другий фактор - внутрішньоросійський. Не забуваємо, що там вибори. Їм потрібна тема, яка мобілізує електорат. Тема України як ворога мобілізує сьогодні путінський електорат, зокрема й на окупованій території, залучаючи новостворених російських громадян до голосування. Також дуже важливо розуміти, що на окупованій території зростає невдоволення тим, що заблоковані КПВВ, люди не можуть підтримувати родинні зв'язки, отримувати пенсії. І ось створюється на фронті ситуація, яка дозволяла б їм (бойовикам ОРДЛО і Росії - ред.) виправдовувати закриття КПВВ. Вони говорять про те, що немає умов безпеки. Я б не відкидав і військовий фактор - це терор мирних жителів з метою очищення від них зони потенційної активізації військових дій», - заявив Гармаш.

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Ескалація на сході України не припиняється. Напередодні в результаті атак бойовиків загинув 86-річний місцевий житель Новоселівки-2, поранення отримав український військовий. Декілька селищ знеструмлені, адже бойовики влучили в лінії електропередачі з артилерії. Крім того, Новомихайлівка залишилася ще й без води. За минулу добу загалом зафіксували 8 обстрілів, більшість з них були з використанням забороненої зброї.

Раніше в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24" експосол України в США Валерій Чалий, відповідаючи на запитання, з якою метою Росія зараз загострює ситуацію на Донбасі, сказав, що Росія домагається потрібних їй результатів з позиції сили, і Україні необхідно посилювати свою здатність до оборони:

"Це позиція сили й шантаж. Ви бачите, що той шантаж, який був біля наших кордонів, призвів до результату. Треба визнати, що Путін досяг своїх цілей, отримав прямий діалог з президентом США, деякі інші питання. Тобто Росія це робитиме".