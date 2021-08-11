22:05, Вчора

Проблема з запровадженням формули Штайнмаєра в Україні виникла через Росію - Арестович РФ з 2014 року не виконує свою частину домовленостей, зазначив Арестович

У формулі Штайнмаєра, що регулює питання особливого статусу Донбасу, немає "нічого страшного" для України. Але трактування цієї формули Росією є проблемою.

Про це заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. На запитання, чи буде Україна слідувати формулі Штайнмаєра, Арестович відповів:

"Не знаю, чи питання вирішене, але я можу сказати напевне: перше – формула Штайнмаєра уже є в українському законодавстві з вересня 2014 року. По-друге, в формулі Штайнмаєра нічого страшного немає. Єдине, що вона передбачає – перехід тимчасового особливого статусу урядування в постійний після виборів, які будуть визнані ОБСЄ такими, що відбулися. Але там є 4-й пункт, який не виконується з вересня 2014 року з боку Росії: припинення вогню, розведення військ, виведення всіх іноземних військ і роззброєння незаконних збройних формувань. Поки він не буде виконаний, можна не хвилюватися".

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Коментуючи трактування,згідно з яким вибори мають проходити перед виведенням військ, він зазначив:

"Ні, це російське трактування, воно увійшло у наш інформаційний простір, це повністю спотворює формулу Штайнмаєра".

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Нагадаємо, що Німеччина закликала Україну імплементувати так звану "формулу Штайнмаєра" в своє законодавство.

"Ми закликаємо Росію і Україну повністю виконати висновки саміту, узгоджені в Парижі в грудні 2019 року, з метою досягнення помітних поліпшень для людей на сході України. Насамперед ми закликаємо Росію бути більш конструктивною, ніж раніше, у вирішенні конфлікту. Це стосується вкрай необхідного відкриття переходів через лінію розмежування, яка місяцями блокується сепаратистами, досягнення прогресу в розмінуванні та відведенні важкого озброєння. Україна також повинна виконати свої зобов'язання, такі як імплементація так званої "формули Штайнмаєра" в українське законодавство", - йдеться в заяві представника МЗС ФРН, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

"Формула Штайнмаєра" — варіант виконання одного з пунктів Мінських домовленостей — визначення статусу Донбасу. Її запропонував чинний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наприкінці 2015 року, коли він обіймав пост міністра закордонних справ ФРН.

Відповідно до цієї формули, Донбас на момент проведення там місцевих виборів повинен тимчасово отримати особливий статус. Отримати його на постійній основі він зміг би лише після того, як результати цих виборів визнала б ОБСЄ, під контролем якої має выдбутися голосування.