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У Росії немає ніяких аргументів, окрім сили - експосол України в США Валерій Чалий впевнений, що загроза завжди існуватиме, й Україні необхідно посилюватися

Росія домагається потрібних їй результатів з позиції сили, і Україні необхідно посилювати свою здатність до оборони. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24" сказав експосол України в США Валерій Чалий, відповідаючи на питання, з якою метою Росія зараз загострює ситуацію на Донбасі.

"Це позиція сили і шантаж. Ви бачите, що той шантаж, який був у наших кордонів, привів до результату. Треба визнати, що Путін досяг своїх цілей, отримав прямий діалог з президентом США, деякі інші питання. Тобто Росія буде це робити", - сказав дипломат.

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Чалий впевнений, що загроза завжди буде, якщо Україна буде слабкою і не буде готова до оборони.

"В умовах, коли ти слабкий економічно і технологічно, тільки зброя - це той аргумент, який враховують твої противники. І так буде продовжуватися. Нам треба бути готовими до цього, посилюватися з точки зору внутрішньої здатності до оборони. Будеш сильний - не буде подальших хитань, будеш слабкий - є загроза", - сказав Чалий.

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За повідомленням штабу ООС, 11 серпня озброєні російські формування продовжували обстрілювати з забороненої Мінськими домовленостями зброї населені пункти у лінії розмежування. В результаті в населеному пункті Новоселівка Друга загинув літній місцевий житель. 10 серпня було зафіксовано 16 порушень режима припинення вогню, троє українських військових були поранені, один з них помер у госпіталі.

Раніше в ефірі "Україна 24" російський оглядач Андрій Колесніков розповів, що Росія неухильно рухається в бік авторитаризму, відкату назад не буде, і очікувати зміни ставлення до України в кращу сторону не має сенсу. "Що можна очікувати по відношенню до України, чітко сказано в статті Путіна... У уявленні Путіна незалежна Україна - Україна, керована Росією. Ніяких змін в українському напрямку в кращу сторону не буде", - зазначив Колесніков.