18:27, Сьогодні

Гарний меседж для влади США - політолог про розміщення американських військ в Україні За словами Володимира Горбача, питання надання засобів ППО для України в США обговорюється давно, і його реально вирішити

Слова міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова про те, що в Україні можна розмістити американські війська, є інформаційним посилом для влади США, щоб подумати про реалізацію такої ініціативи. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказав політичний аналітик Володимир Горбач.

"Цитата Резнікова - це гарний, правильний меседж. Я хочу нагадати, що сказав він у США на зустрічі не з офіційними представниками влади, а з представниками аналітичних центрів. Це вкидання теми в інформаційний простір, щоб про це подумали, на це орієнтувалися в тому числі як на одну з можливостей і у владних коридорах Вашингтона", - сказав політолог.

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Горбач зазначив, що питання надання засобів ППО для України в США обговорюється давно, і його реально вирішити.

"Про це говорив ще попередній посол України в США Валерій Чалий, тоді це був запит Порошенка і міністра оборони. Зараз можна продовжувати, я думаю, що це реальне завдання. Звичайно, не комплекси "Петріот", а хоча б "Стінгери" нового покоління. Про це говорять і американські представники аналітичних кіл. Я думаю, ці питання можна вирішувати", - сказав Горбач.

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Нагадаємо, що Резніков, перебуваючи з візитом у США, заявив, що Україні потрібно посилити протиповітряну оборону, і для цього Україна може розмістити у себе війська США. "Важливим є розширення пакета безпеки для України. В першу чергу внаслідок розгортання сил ППО. Навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", - зазначив міністр.

Раніше в ефірі каналу "Україна 24" військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, що Україна може розмістити на своїй території американські військові спецпідрозділи, законодавство забороняє тільки розміщення військових баз. "Законодавство визначає, що для розміщення таких іноземних підрозділів з нашого боку потрібна угода, яку ратифіковано парламентом... Це не військові бази, розташування яких заборонено. Йдеться про підрозділи", - зазначив експерт.