"ТОК-ШОУ №1": гості й теми програми Василя Голованова

Відомі політики обговорять з ведучим, що відбувається в країні

"ТОК-ШОУ №1": гості й теми програми Василя Голованова

11 серпня в ефірі телеканалу "Україна 24" о 21:00 "ТОК-ШОУ №1" з Василем Головановим. В авторському проєкті Василь Голованов разом з гостями у студії обговорює найактуальніші події в Україні.

Гості "ТОК-ШОУ №1":

  • Андрій Білецький 
  • Павло Клімкін 
  • Святослав Юраш
  • Олексій Арестович
  • Ірина Верещук
  • Євгеній Шевченко
  • Дмитро Співак
  • Антон Поляков
  • Михайло Радуцький
  • Марина Маменко 
  • Дмитро Шерембей 
  • Світлана Федорова

Теми:

  • - Провокативні заяви з Білорусі: яку загрозу несуть слова Лукашенка "ризикну і переступлю кордон"?
  • - Російські війська в анексованому Криму. Що це: планові навчання чи підготовка до наступу?
  • - Медицина по-українськи: в яких умовах сьогодні лікують людей, на що терміново потрібні гроші та коли чекати реальну реформу?

Не пропустіть - 11 серпня о 21:00 у новому випуску "ТОК-ШОУ №1".