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"ТОК-ШОУ №1": гості й теми програми Василя Голованова Відомі політики обговорять з ведучим, що відбувається в країні

11 серпня в ефірі телеканалу "Україна 24" о 21:00 "ТОК-ШОУ №1" з Василем Головановим. В авторському проєкті Василь Голованов разом з гостями у студії обговорює найактуальніші події в Україні.

Гості "ТОК-ШОУ №1":

Андрій Білецький

Павло Клімкін

Святослав Юраш

Олексій Арестович

Ірина Верещук

Євгеній Шевченко

Дмитро Співак

Антон Поляков

Михайло Радуцький

Марина Маменко

Дмитро Шерембей

Світлана Федорова

Теми:

- Провокативні заяви з Білорусі: яку загрозу несуть слова Лукашенка "ризикну і переступлю кордон"?

- Російські війська в анексованому Криму. Що це: планові навчання чи підготовка до наступу?

- Медицина по-українськи: в яких умовах сьогодні лікують людей, на що терміново потрібні гроші та коли чекати реальну реформу?

Не пропустіть - 11 серпня о 21:00 у новому випуску "ТОК-ШОУ №1".