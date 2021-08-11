"ТОК-ШОУ №1": гості й теми програми Василя Голованова
Відомі політики обговорять з ведучим, що відбувається в країні
11 серпня в ефірі телеканалу "Україна 24" о 21:00 "ТОК-ШОУ №1" з Василем Головановим. В авторському проєкті Василь Голованов разом з гостями у студії обговорює найактуальніші події в Україні.
Гості "ТОК-ШОУ №1":
- Андрій Білецький
- Павло Клімкін
- Святослав Юраш
- Олексій Арестович
- Ірина Верещук
- Євгеній Шевченко
- Дмитро Співак
- Антон Поляков
- Михайло Радуцький
- Марина Маменко
- Дмитро Шерембей
- Світлана Федорова
Теми:
- - Провокативні заяви з Білорусі: яку загрозу несуть слова Лукашенка "ризикну і переступлю кордон"?
- - Російські війська в анексованому Криму. Що це: планові навчання чи підготовка до наступу?
- - Медицина по-українськи: в яких умовах сьогодні лікують людей, на що терміново потрібні гроші та коли чекати реальну реформу?
Не пропустіть - 11 серпня о 21:00 у новому випуску "ТОК-ШОУ №1".