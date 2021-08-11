"ХАРД з Влащенко": гість студії - Олексій Арестович

Головні теми ефіру - переговори щодо Донбасу та можливе загострення на фронті

"ХАРД з Влащенко": гість студії - Олексій Арестович

На телеканалі "Україна 24" - проєкт "ХАРД з Влащенко"!

З гостем програми - спікером української делегації в ТКГ і радником глави Офісу президента Олексієм Арестовичем - Наталя Влащенко обговорить наступні теми:

  • Чи має відношення конфлікт з Росією до вбивства українців у колонії ОРДЛО?
  • Коли та куди перенесуть засідання ТКГ з Мінська?
  • Які сценарії загострень на Донбасі та чи готові українські війська?

Включення: Євген Мураєв.

Дивіться 11 серпня "ХАРД з Влащенко" о 19:00 на телеканалі "Україна 24".

Джерело Україна 24 Теги Олексій Арестович Євген Мураєв