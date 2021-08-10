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Гордон про Марчука: він був головним хранителем таємниць в Україні Журналіст поділився спогадами про відомого політика

Експрем'єр-міністр Євген Марчук був "головним носієм інформації" в Україні, який найбільше знав про політичну еліту країни.

Про це в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" розповів журналіст Дмитро Гордон, коментуючи смерть Марчука.

"Я дуже засмучений смертю Євгена Марчука, видатного діяча України, людини, яка відіграла величезну роль у здобутті та зміцненні української державності. Людина, яка, на мою думку, була головним хранителем секретів і таємниць України, людина, яка писала новітню історію нашої країни. З ним було цікаво розмовляти. Ми з ним провели багато неформальних бесід, після яких я інакше розумів багато процесів, речі, які були трохи стереотипні у мене всередині", - сказав він.

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Гордон зазначив, що вдячний Марчуку за те, що той розкрив йому очі на багато речей і людей.

"Хочу ще раз висловити співчуття його дружині Ларисі Івшиній, його дітям і всім тим, хто з ним дружив і розумів, наскільки він неординарний, видатний державник і патріот України. Я вважаю, що він був головним носієм інформації в Україні. Те, що він знав про політичну еліту найбільше, - в цьому немає жодних сумнівів", - заявив журналіст.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр України, ексглава Служби безпеки України й Міністерства оборони Євген Марчук помер 5 серпня. Йому було 80 років. Згідно з повідомленням СБУ, причина смерті - загострення коронавірусної хвороби.

Євген Марчук народився у 1941 році в Одеській області. У 1963 році закінчив філологічний факультет Кіровоградського педагогічного інституту, працював у КДБ УРСР. Указом президента в 1994 році йому надали звання генерала армії. У різний час обіймав низку важливих державних посад: державний міністр з питань оборони, національної безпеки та надзвичайних ситуацій УРСР; перший глава Служби безпеки України; віцепрем'єр-міністр і перший віцепрем'єр; депутат Верховної Ради; секретар РНБО. З травня 2015 року представляв Україну в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи, з 2018 року указом президента був уповноважений представляти Україну в ТКГ замість Леоніда Кучми.