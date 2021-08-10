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"У нього відлетіла кукуха": Гордон жорстко відповів на образи Лукашенка Журналіст вважає, що на самопроголошеного президента Білорусі очікує сумний кінець

Журналіст Дмитро Гордон вважає, що у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка "відлетіла кукуха".

Таким чином Гордон в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" прокоментував різкі слова Лукашенка на свою адресу.

"Я дуже зрадів, коли почув від Лукашенка, людини, яка вважає себе президентом Білорусі, такі прекрасні характеристики на свою адресу. Він сказав, що я мерзотник... Сьогодні й Ольга Скабєєва показувала це відео теж. Я вдячний Лукашенку. Коли президент говорить про журналіста, та ще так довго, та ще й мерзотником його називає... я маю на увазі колишнього президента, я не вважаю його зараз президентом Білорусі. Коли людина стала нелюдом, деспотом, розбійником... Тому що те, що він творить зі своїм народом у XXI столітті, ті знущання, коли людей хапають, б'ють, ґвалтують, все це знімається на відео - це жах. Милі, добрі білоруси, які в житті й мухи не скривдять ніколи - і ось таке з ними роблять тільки за те, що вони посміли вийти на вулиці й протестувати проти того, що він нелегітимно намалював собі президентські відсотки", - заявив журналіст.

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За словами Гордона, для нього "велика радість", що Лукашенко таке сказав, оскільки він "очолив список найвідданіших фанатів" журналіста.

"Я дуже люблю людей, які про мене говорять. Що б вони не сказали - добре чи погано, не має значення. Коли Лукашенко у присутності такої кількості журналістів на весь світ приділяє мені стільки уваги - значить, я нормальний пацан, життя, можна сказати, вдалося. Полемізувати з Лукашенком немає жодного сенсу. Мені здається, він трохи з котушок злетів, судячи з його відповідей. Він же там таке наговорив... що він підписував Будапештський меморандум - це взагалі повний вперед, кукуха відлетіла. Мені в цій ситуації шкода білорусів, його не шкода, звичайно. Кінець буде сумним у нього. Тому що я бачу, він кидається, він загнаний у кут, має поганий вигляд. Але треба віддати належне його сечовому міхуру, тому що 8,5 годин, ви мене вибачте, не встаючи з місця, вести пресконференцію і не захотіти сходити навіть по малій нужді... Цвяхи б робити з цих людей", - сказав Гордон.

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Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на пресконференції в Мінську назвав журналіста Дмитра Гордона мерзотником і заявив, що його потрібно посадити до слідчого ізолятора "за балаканину". На запитання, чи ображений він на Гордона, Лукашенко відповів:

"На ображених воду возять. Я не можу ображатися. Але те, що він мерзотник, - це факт".

Журналіст опублікував відповідь, в якій заявив, що розчарувався в Лукашенку після серпневих виборів 2020 року.

"Я сподіваюсь, що ви ще недовго будете президентом Білорусі. Я сподіваюсь, що настане той момент, коли прекрасний білоруський народ відсвяткує позбавлення від вас, від вашого деспотизму", - цитує його слова сайт "Гордон".