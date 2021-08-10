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Священних корів немає: "слуга народу" висловився щодо відставок у Кабміні Кожен урядовець має довести свою ефективність, зазначив нардеп

У Кабміні України немає "священних корів", кожен міністр має демонструвати ефективну роботу, щоб залишатися на посаді.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від фракції "Слуга народу" Павло Фролов, коментуючи можливість кадрових перестановок в уряді. На запитання, кого можна не побачити на посаді міністра вже восени, депутат відповів:

"Наразі немає ані офіційних, ані змістовних пропозицій щодо заміни будь-кого в уряді. Зараз уряд повністю укомплектований і він працює. Мені здається, що ще є багато часу, щоб кожен урядовець на кожній ділянці працював і не нервував через те, що вони можуть втратити (посаду – ред.), поліпшили результати. Тому що основний критерій – це ефективність. Якщо людина показує ефективну роботу, вона працює. У нас було таке, що ми за три тижні звільняли міністрів, тому що була неефективна робота".

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Як підкреслив Фролов, "немає священних корів, кожен має показати результат".

"Наразі, якщо ми будемо роздмухувати - чи того міністра (звільнити – ред.), чи того – це призводитиме до того, що вони нервуватимуть у всіх галузях. І будуть думати про те, щоб переконати когось, що він працює ефективніше, а не реально робити свою справу на місцях. Мені здається, що в цих розмовах, особливо щодо прем'єр-міністра, зацікавлені ті сили, які не зацікавлені у стабільності", - сказав "слуга народу".

Раніше нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, що в Кабміні восени очікуються кадрові перестановки, обговорюється заміна одразу декількох міністрів.

"Розмови йдуть не тільки про зміну міністра оборони. Наприклад, розмови йдуть про міністра юстиції або культури. Я часто чула на ефірах питання саме такого характеру. Йдеться про те, чи будуть кадрові зміни восени. Будуть. А якими будуть - це вирішувати президенту і прем'єру", - пояснила "слуга народу".

Раніше Верещук заявила, що готова очолити Міністерство оборони, якщо їй запропонують.

13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, що породило чутки про нові звільнення в уряді.