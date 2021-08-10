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Ексглава СБУ про заяви Лукашенка на адресу України: це дуже загрозливі речі На думку Ігоря Смешка, білорусів готують до можливого військового вирішення "українського питання"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуваченнями та погрозами на адресу України готує своє населення до можливої ескалації конфлікту.

Таку думку висловив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" колишній глава Служби безпеки України Ігор Смешко, коментуючи резонансну пресконференцію Лукашенка.

"З воєнної точки зору це підготовка в першу чергу своєї країни та громадян до можливої ескалації, зокрема до можливого військового вирішення "українського питання". Не забувайте, що ситуація з Білоруссю драматично змінилася останнім часом - після виборів у цій країні не на користь наших національних інтересів. Білорусь має військово-політичний союз з Росією, фактично її військова машина інтегрована в військову машину РФ", - сказав Смешко.

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Він нагадав, що ще рік тому Лукашенко в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону сказав, що через територію Білорусі ніколи не буде загрози для України. Зараз, за його словами, "драматично ситуація змінюється".

"Це дуже загрозливі речі. Вони, як правило, проводяться у своїх країнах диктаторами для того, щоб створити образ ворога і послати меседжі в країну, яка може бути об'єктом, зокрема агресії – що ми сильні, ми вмотивовані; ви у всьому винуваті, від вас до нас завозиться зброя, ви експортуєте кольорові революції. Фактично це єдина риторика Кремля і Білорусі. До того Білорусь витримувала певний нейтралітет", - пояснив ексглава СБУ.

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Нагадаємо, що Олександр Лукашенко на пресконференції звинуватив президента України Володимира Зеленського в підготовці бойовиків, які надалі перекидаються на територію Білорусі. Він висловив упевненість, що зброя на територію Білорусі "потрапляє переважно з України".

"Я як з сином з ним розмовляв: "Володю, треба це, треба те". Він все це сприймав, що з ним сталося? Гаразд, ти побіг за Заходом, ти їх підтримав. Ти плюнув на все. Але навіщо ти бойовиків готуєш на території України й закидаєш зброю до нас, сюди?", - заявив Лукашенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Також самопроголошений президент заявив, що непричетний до загибелі в Києві білоруського активіста Віталія Шишова, якого знайшли повішеним. "Всіх же не перевішаєш, це дурість. Навіщо в Україні роздмухувати це все?" - сказав Лукашенко.

Також він заявив, що міг би разом з президентом РФ Володимиром Путіним поставити Україну "на коліна".