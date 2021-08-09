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Меркель їде в Україну не для того, щоб сподобатися українцям — дипломат Експерт назвав приїзд канцлера Німеччини "порожнім жестом"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель планує відвідати Україну 22 серпня. Про мету цього візиту висловився в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" ексдиректор української служби "Радіо Свобода", дипломат Богдан Нагайло.

"Німецька зовнішня політика базується на двозначності, те, що Меркель прилетить (22 серпня - ред.) — це сюрприз, і це якось не дуже корелює з тим, що 23 серпня відбудеться Кримська платформа, і мало б більше значення, якби вона прилетіла 24-го. З одного боку - це красивий жест, але з іншого — порожній жест, враховуючи поведінку Берліна в останні тижні", — сказав він.

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Нагайло нагадав про останні дії Німеччини щодо України.

"Це була така поверхнева політика щодо України, згадаємо і домовленості з Вашингтоном про "Північний потік - 2" через голову України. Нас всіх якось здивувало, що Меркель повернулася до формули Штайнмайєра, ми всі сподівалися, що всі про це забули. Відмова продавати зброю Україні, і тривала опозиція щодо членства України в НАТО, — все це триває. Думаю, вона їде не для того, щоб сподобатися українцям, а для того, щоб застрахувати себе перед візитом Зеленського в Вашингтон. Bloomberg кілька днів тому оприлюднив інформацію від високопоставлених берлінських дипломатів, що нібито вони перехитрили Вашингтон, що Берлін не має наміру зупиняти тиск Москви на Україну через "Північний потік — 2", а Байден повірив, що німці тримають слово", — сказав він.

Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Теми переговорів: безпека, двосторонні відносини і інші актуальні питання, повідомив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у Facebook.

Ангела Меркель йде у відставку після виборів до німецького Бундестагу, які відбудуться 26 вересня. Президент України Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 30 серпня.

Тим часом США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік 2" в обхід України, за прогнозами, він буде готовий до введення в експлуатацію наприкінці серпня - початку вересня.