16:16, Сьогодні

США можуть дати Україні статус союзника поза НАТО, проте є кілька "але" – політолог

Україна може отримати від США статус основного союзника поза НАТО, але такий крок закриє їй можливість вступу до Альянсу.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, коментуючи майбутні переговори президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.

Коментуючи можливість отримання Україною статусу основного партнера США поза НАТО, Краєв зазначив:

"Дійсно, така можливість розглядається, про це дуже довго говорили і в українському політикумі і в американському. Звісно, тут є декілька "але". Нещодавно кілька американських конгресменів висловили своє несхвалення такого кроку. Адже вони розуміють, що скажімо такі європейські країни, як Угорщина, Франція, Німеччина, загалом всі україноскептики, які побачать статус основного союзника поза НАТО, будуть вважати проєкт України на вступ до НАТО згорнутим. Адже статус основного союзника досягнутий, значить Україна нібито зробила свій вибір".

За словами експерта, зараз приціл України йде "на розширення та подальше закріплення того рівня безпекової співпраці, який наразі є".

"А тут, я нагадаю, це і збільшення оборонних бюджетів, які США нам виділяють, і розширення спектру взаємних домовленостей в плані тренування, обміну досвідом, обміну експертами і так далі. І що дуже важливо для нас – розвиток спільного аерокосмічного сектору, тому що, як ми бачимо, нарощується кількість контрактів для України – і стосовно двигунів, і стосовно іншого аерокосмічного обладнання", - сказав він.

При цьому Краєв зауважив, що "дуже багато економічних питань несуть в собі величезну політичну конотацію".