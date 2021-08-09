"ХАРД з Влащенко": гість студії - Тарас Кремінь

Головні теми ефіру - гуманітарна політика і мовний закон

"ХАРД з Влащенко": гість студії - Тарас Кремінь

На телеканалі "Україна 24" - проєкт "ХАРД з Влащенко"!

З гостем програми - народним депутатом України VIII скликання Тарасом Кременем - Наталя Влащенко обговорить наступні теми:

  • Хто формує засади гуманітарної політики України?
  • Чи є правомірними покарання за порушення мовного закону?
  • Чи вплинуть мовні зміни на освіту в Україні

Включення: Жан Беленюк.

Дивіться 9 серпня "ХАРД з Влащенко" о 21:00 на телеканалі "Україна 24".

Джерело Україна 24 Теги Жан Беленюк Тарас Кремінь