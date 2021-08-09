12:13, Сьогодні

Крим винесли на порядок денний — політолог про важливе завдання Кримської платформи Кирило Сазонов пояснив, яких результатів можна досягти за допомогою нового майданчика для переговорів

Основна цінність Кримської платформи в тому, що питання окупації Криму знову повернули в обговорення — про це заявив політолог Кирило Сазонов в програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24".

"Ми можемо нескінченно сперечатися про швидкість нашої ходьби, про ходу — красива вона чи ні, але дуже важливо, куди ми йдемо і йдемо взагалі. Сценарій був простий — що Росія анексувала Крим, це мета, а Донбас — це засіб. Розв'язати війну на Донбасі, щоб відвернути від Криму. і це, в принципі, успішно реалізувалося за мовчазної згоди керівництва України. і мінський, і нормандський формат - все обговорюють ситуацію в ОРДЛО. Ніхто не обговорює Крим. Росія обговорювати Крим відмовляється. Зеленський це питання на порядок денний виніс, Кримська платформа буде через два тижні. Ми розуміємо, що у вересні Крим не повернеться, Росія його з доброї волі не віддасть. Ця історія дуже надовго. Але ми повернули Крим до порядку денного. Крим обговорюється, він знову важливий. Коли ми його повернемо, як — це питання. Але кому, як не нам, цим займатися? Якщо Україна не говорить про Крим, то від кого чекати цієї розмови?" — сказав він.

Читайте також: На "Кримську платформу" зберуться 30 країн: у МЗС розкрили деталі саміту

Експерт відповів, скільки може тривати ситуація із Кримом.

"Скільки триває ситуація на Кіпрі, скільки тривала ситуація з окупацією країн Балтії, які Захід не визнав республіками Радянського Союзу? Це може розтягнутися дуже надовго. Росія — це, рибалки зрозуміють, як щука: у неї зуби загнуті назад, вона якщо вчепилася, то витягнути щось з рота майже неможливо. У цьому зацікавлена ​​в першу чергу Україна. Від нас все і залежить. Якщо ми зробимо з цієї платформи потужну площадку, на якій постійно лунатимуть обговорення, благо, Росія приводів дає масу, то можна зробити майданчик рівня ООН. Головне, ці приводи грамотно інформаційно використовувати. Якщо ми до цього поставимося серйозно — все вийде", — сказав він.

Читайте також: Росія чинить серйозний тиск: нардеп про саміт "Кримська платформа"

Нагадаємо, про Кримську платформу оголосив президент України Володимир Зеленський у вересні 2020 року під час свого виступу на сесії Генасамблеї ООН. Мета Кримської платформи - обговорення шляхів деокупації Криму.

Планується, що вона функціонуватиме на чотирьох рівнях: за участю глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн. Перший саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня, напередодні 30-ї річниці незалежності України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пообіцяв оприлюднити детальний список учасників "Кримської платформи".

"Ми трохи пізніше відкриємо детальний список, хто представляє яку країну. Зараз можу сказати, що від Великої Британії буде міністр оборони, що само собою є символічним і чітко вказує на проблему безпеки, створену російською окупацією Криму", — сказав він.