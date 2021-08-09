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Україна буде домагатися 1 млрд доларів допомоги від США, деталі від Кулеби Глава МЗС повідомив, що Україна працює над збільшенням суми військової підтримки

В МЗС працюють над збільшенням військової підтримки від США до 1 млрд доларів — про це заявив у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Ми зараз отримуємо 750 млн доларів (військової підтримки від США – ред.), тобто ми майже досягли позначки в 1 млрд, досягнути 1 млрд абсолютно реалістично, така задача є, ми над нею працюємо. І ми будемо працювати з Конгресом насамперед, тому що саме Конгрес виділяє гроші на зовнішню політику США", — сказав він.

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Кулеба вважає, що домогтися такої суми цілком реалістично.

"З року в рік сума підтримки, яку США виділяють безпековому та оборонному сектору України, зростає. Ми показали себе як партнера, якому можна довіряти. 1 млрд доларів підтримки – це абсолютно досяжна цифра, над якою ми працюємо", — сказав він.

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Нагадаємо, 29 липня посольство України в США повідомило, що Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту 2022 року зі збільшенням розміру допомоги Україні та поправкою щодо санкцій проти "Північного потоку-2".

Згідно з законопроєктом, загальна сума коштів, які мають бути виділені на реалізацію програм допомоги Україні по лінії Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та пов’язаних програм становить не менше 481,5 млн доларів, що на 28,5 млн більше, ніж поточного року. Із зазначеного кошторису 125 млн доларів будуть виділені на цілі безпекової допомоги Україні за статтею "Міжнародне військове фінансування", що на 10 млн доларів більше, ніж у 2021 році.