23:37, Вчора

Ми протидіємо сценарію Росії — Кулеба про газове питання Очільник МЗС розповів, як Росія шантажує Європу газом

Росія закачала в газосховища "Газпрому" дуже мало газу на фоні того, що у світі зростає ціна на газ, і шантажує Європу. Ситуацію прокоментував у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Саме це (шантаж — ред.) ми й спостерігаємо. Але ми не просто дивимося на це – ми протидіємо цьому сценарію, який не відповідає ані інтересам України, ані інтересам Європи, ані інтересам США. Ми до цього факту привертали увагу у Вашингтоні. Будемо про це говорити і з Німеччиною, яка нещодавно надіслала нам офіційну згоду на проведення консультацій щодо "Північного потоку-2", які Україна ініціювала відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, щодо потенційного порушення положень Угоди про асоціацію. Наразі ми бачимо, що Росія не підходить до питання транзиту газу доброчесно, тобто починає маніпулювати", — сказав він.

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Кулеба підкреслив, що просто домовитися з Росією неможливо.

"Деякі країни в Європі вважають, що ще можна домовитись з Росією. Ми вважаємо, що ні. Йдеться про домовленість у газовому секторі. Ми пояснюємо, що не віримо в цей сценарій, і тому покладатися на доброчесність Росії – це ризик, який зашкалює. Потрібно шукати альтернативні інструменти, альтернативні гарантії енергетичної безпеки", — сказав він.

Нагадаємо, що Росія будує "Північний потік-2" в обхід України. Це може викликати падіння транзиту газу через українську газотранспортну систему. США й Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва цього газопроводу, за прогнозами, він буде готовий до введення в експлуатацію наприкінці серпня - початку вересня.

Проте деякі аналітики вважають, що запуск може бути відкладений. Зокрема, російський політичний і громадський діяч Марк Фейгін вважає, що "проблема може виникнути, тому що створюється монополія ринку газу, і фактично Німеччина стає оператором як Східної, так і Центральної Європи".