23:16, Вчора

Це тільки одна з ідей — Кулеба про залучення США до нормандського формату Дмитро Кулеба розповів про готовність США обговорювати будь-які способи врегулювання ситуації на Донбасі

США зараз відкриті до обговорення будь-яких ідей, пов’язаних з припиненням російської агресії проти України. Про це заявив у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" голова МЗС Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання, чи обговорюватиметься питання залучення США до "нормандського" формату.

"Обговорюватимуться абсолютно усі опції, зокрема і такі, які зараз не перебувають у публічному просторі і їх не обговорюють експерти. Але ідеї у нас є, ми їх проговорювали зараз під час візиту до Вашингтону. Безумовно, президенти теж про це говоритимуть. США зараз відкриті до обговорення будь-яких ідей, пов’язаних з припиненням російської агресії проти України. Тому що вони абсолютно рішуче підтримують нас у цій боротьбі", — сказав він.

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"Але у будь-якої ідеї є конкретні наслідки, обставини, за яких вона може бути або не може бути реалізована. І коли йдеться про "нормандський" формат, то, безумовно, тут говориться не лише одразу про позицію Франції та Німеччини, але й про позицію Росії – і все це потрібно враховувати. Але не потрібно зациклюватися на якійсь одній опції. Потрібно знайти таку опцію, яка дасть результат – і саме на це буде спрямована розмова. Не потрібно зациклюватися на популярній ідеї про участь США в "нормандському" форматі – це одна з ідей, одна з опцій", — сказав він.

Нормандський формат - група глав країн (Україна, Німеччина, Франція, Росія) і їх радників, мета діяльності якої - припинення війни на Донбасі. Перше засідання відбулося 2014 року в Нормандії під час святкування 70-ї річниці висадки союзників (звідси і назва); останнє засідання на рівні глав держав відбулося в Парижі 2019 року.

Нагадаємо, президенти США й України Джо Байден і Володимир Зеленський поспілкувалися телефоном 7 червня. Під час розмови Байден запросив Зеленського приїхати до Вашингтона.

Згодом у Білому домі повідомили, що Зеленський має зустрітися з Байденом у Вашингтоні 30 серпня.