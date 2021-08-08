19:07, Сьогодні

Її не має бути — "слуга народу" висловився про амністію для бойовиків в ОРДЛО Нардеп Тарас Тарасенко розповів, як можна імплементувати Мінські домовленості в українські закони

Про готовність нардепів імплементувати Мінські домовленості в законодавство України розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат, фракція "Слуга народу" Тарас Тарасенко.

"Імплементація Мінських домовленостей – значно складніший процес, ніж можна собі уявити. Просто написати текст – одне значення, а його ухвалити та відповідно до міжнародних норм реалізувати – це зовсім інше значення. Наведу приклад щодо амністії, яку ми також повинні однозначно прийняти. Відношення, чи це внутрішній конфлікт, чи зовнішній має різне правове значення для тих, кого ми будемо амністувати. Україна наголошує на тому, що це – зовнішній конфлікт. І тут більш суворе покарання буде саме для тих, хто брав участь у такому конфлікті, амністія на таких людей не буде розповсюджуватися", — сказав він.

Депутат відповів, як поєднати тези Мінських домовленостей і останні тези президента України Володимира Зеленського про те, що люди в ОРДЛО, які хочуть жити під Росією, мають туди виїхати з України.

"Порівнювати непотрібно, це право кожного, хто не брав зброю до рук проти України – залишатися в державі працювати, залишатися громадянином України, але бути амністованим, якщо він під тиском брав участь в адміністративних процедурах на окупованій території. Це юридично різні речі, їх потрібно розмежовувати. Ті, хто брав в руки зброю проти України, однозначно не повинні підпадати під амністію. Мотивуючих кроків з боку України, мені здається, вже зроблено достатньо. Насправді постійна підтримка з боку Росії бойовиків – це є якраз антимотивуючим кроком, вони просто вже звикли в такому стані жити, і їм це не цікаво. Підтримка Росії і становить таку ситуацію, що люди не хочуть складати зброю, вони насолоджуються своєю владою", — сказав він.

Раніше в інтерв'ю телеканалу "Дом" Володимир Зеленський, зокрема, закликав жителів ОРДЛО, які вважають себе росіянами й що їхнє місце в Росії, "шукати собі місце в Росії". Думати так і продовжувати жити на території України президент назвав "великою помилкою".

"Це велика помилка - залишатися жити на Донбасі, це ніколи не буде російською територією. Ніколи. Неважливо, скільки вона окупована, це як стіна, яка була в Німеччині", — сказав він.