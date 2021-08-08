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Розетки всі на місці — Піскун про скандал з будинком в Конча-Заспі Святослав Піскун відповів на звинувачення, що він викрутив розетки на державній дачі

Скандал з виїздом з державної дачі прокоментував у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" ексгенпрокурор Святослав Піскун. Він відповів на запитання глядача, чому політик викрутив розетки, коли з’їжджав з Конча-Заспи.

"Які розетки? Розетки там всі на місці. Просто там затік кабінет, ми міняли повністю обшивку. Але щоб поставити дерев’яну панель, треба зняти кришку з розетки, поставити панель, і причепити кришку. Середини розеток всі на місці, а кришки від розеток і від лампочок лежать на підвіконні, акуратно зложено", — сказав він.

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За словами Піскуна, перевіряючі просто не додивилися.

"Просто ті, хто писали, що я це викрутив і зламав, не дійшли до підвіконня. Там директор каже: цього немає, того немає – в нього нічого немає. А ви мені покажіть директора будинку відпочинку, у якого все є і всього достатньо. До речі, я уже 4 місяці як там не живу і перехрестився, що і не буду", — сказав він.

Раніше Піскун розповідав, як виселився з держдачі. За його словами, плату за будинок збільшили у 30 разів, після чого політик вирішив, що жити там немає сенсу.