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Бюро економічної безпеки може забрати частину функцій в СБУ і поліції – Данилюк Екссекретар РНБО нагадав, що стояв біля витоків нового органу

Бюро економічної безпеки, що створюється в Україні, має забрати собі функції СБУ, податкової міліції та Національної поліції з розслідування економічних злочинів проти держави.

Про це розповів в ефірі програми "Велика деолігархізація" на телеканалі "Україна 24" екссекретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк. Він нагадав, що стояв у витоках створення Бюро економічної безпеки – "розробляв концепцію, а потім законопроєкти".

"За задумом, це має бути єдиний орган державний, який би займався розслідуванням економічних злочинів проти держави. І він має замінити СБУ у виконанні цих функцій, податкової міліції та Національної поліції… Що не так? Те, що його намагаються взяти під контроль. Влада намагається взяти під контроль усіма засобами… І зараз створена комісія, яка обирає керівника, яка є повністю політично залежною, і ключове намагання – це призначити контрольовану людину… Перетворюється на каральний орган, з потужним повноваженнями, яких немає зараз у жодного органу в країні. І головне – він не буде виконувати основну функцію – це розслідування цих злочинів, припиняти злочини. І це означатиме, що там і далі будуть продовжувати красти мільярди. І тоді у мене позиція наступна – краще тоді взагалі його не створювати, аніж буде таким", - зазначив екссекретар РНБО.

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Данилюк наголосив, що, згідно з законом, "будь-який політичний вплив на БЕБ заборонено з боку президента, з боку прем'єр-міністра і так далі".

"Це має бути незалежний орган. Чому? Тому, що він відповідає за очищення системи. А система корумпована, система краде гроші, система підтримує людей, які працюють не на суспільство. А завдання цього органу поставити на цьому крапку. Має бути незалежна людина. Взагалі питання незалежності органів – це ж не нове питання, так? І Порошенко, і Зеленський ніяк не можуть змиритися з незалежністю НАБУ. І тоді, і зараз ведеться боротьба за спеціальну антикорупційну прокуратуру, вплив на неї. Ніяк не можуть призначити керівника ДБР, тому що це дуже потужний орган і якось треба свою людину провести. Зараз там боротьба з БЕБ, нічого нового. Чому? Тому що влада традиційно не довіряє суспільству, не довіряє громадянам, бізнесу, чиновникам, і замість цього намагається контролювати та маніпулювати", - розповів він.

Екссекретар РНБО також сказав, яка деолігархізація потрібна Україні:

"Є влада, а є олігарх. Влада нібито намагається з ним боротися. А чого влада хоче досягнути? А вона здатна зробити так, щоб економіка розвивалася? Якщо вона здатна, то це може навіть вигідно олігарху, тому що його активи більшого вартуватимуть. І він може навіть готовий віддати цей вплив. А якщо влада не здатна нічого зробити – це створює хаос. А хаос це не про боротьбу, це - знищення інвестиційної привабливості України. Усе менше буде грошей як ззовні, так і всередині країни. І українці будуть виїжджати. Така "деолігархізація" нам точно не потрібна".

Нагадаємо, в січні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, що передбачав створення в Україні принципово нового правоохоронного органу – Бюро економічної безпеки (БЕБ). За задумом авторів документу, орган має стати єдиним, який буде розслідувати злочини, пов'язані з економікою.

На створенні нового органу наполягали міжнародні кредитори України, зокрема МВФ.

Наразі триває конкурсний відбір директора відомства, детективів, аналітиків на вакантні посади. Бюро має запрацювати 25 вересня цього року і наступного дня після цього Державна фіскальна служба має припинити своє існування.