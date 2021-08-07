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"Слуга народу" назвав Лукашенка вбивцею: в нього на руках кров десятків людей Як заявив нардеп, у білоруського лідера в розпорядженні є спеціальні загони вбивць

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко є вбивцею, на руках у якого кров десятків політичних опонентів.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24" нардеп від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький, коментуючи смерть голови громадської організації "Білоруський дім" Віталія Шишова.

На запитання, чи можна забезпечити білоруським опозиціонерам безпеку на території України, нардеп відповів:

"Це буде надзвичайно складно. На жаль, у Білорусі вже десятки років існують загони вбивць. Відомі навіть їхні імена. Це навіть колишній директор тюрми, в якій розстрілювали в'язнів, адже в Білорусі ще є смертна кара, розповідав, як саме під час зникнення основних політичних опонентів видавали спеціальний пістолет для розстрілу. Є документалки в інтернеті, в яких самі учасники цих розстрілів розповідали, як вони вбивали політичних опонентів. Вже давно на руках Лукашенка кров десятків вбитих, ще десятки, на жаль, доповнились під час останніх протестів. На жаль, самопроголошений президент сусідньої країни є вбивцею, і в нього є такі загони".

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Нагадаємо, голову громадської організації "Білоруський дім" 26-річного Віталія Шишова 3 серпня було знайдено повішеним в одному з парків Києва неподалік від місця проживання. Напередодні ввечері дівчина Віталія повідомила, що він пішов на пробіжку і не повернувся.

Багато експертів сходяться на думці, що Шишова було вбито, і що злочинці інсценували самогубство, щоб замести сліди.

Поліція почала кримінальне провадження за ст. 115 КК України "умисне вбивство". Перевіряється, зокрема, версія вбивства, замаскованого під суїцид.

Некомерційна організація "Білоруський дім" займається обліком біженців з Білорусі та наданням допомоги громадянам, які постраждали від режиму Лукашенка.