20:11, Сьогодні

Зеленський змінив ставлення до війни на Донбасі: експерт розкрив деталі У президента пішла зміна підходу до врегулювання конфлікту, вважає Олександр Мусієнко

Президент України Володимир Зеленський змінив своє ставлення до війни на Донбасі після того, як переконався, що доля конфлікту знаходиться в руках однієї людини – президента Росії Володимира Путіна.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олександр Мусієнко.

"У президента відбулася переоцінка цінностей, еволюція поглядів... Виступаючи в парламенті під час інавгураційної промови, президент Зеленський говорив "не ми розпочали цю війну, але нам її завершувати". Зараз він говорить, що "на 90% це не від нас залежить, це таки Путін", - зазначив експерт.

За його словами, Зеленський за два роки в президентському кріслі побачив, як ігноруються пропозиції України, як "не виконуються домовленості з того боку про перемир'я і багато чого іншого".