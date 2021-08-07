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Грозєв про розслідування "вагнергейту": ми хочемо почути версію держави Журналіст пообіцяв, що розслідування обов'язково буде опубліковане, але термінів не назвав

Розслідувачі Bellingcat, які вивчали обставини зірваної операції з затримання найманців російської ПВК "Вагнер", поки не отримали відповідь на питання, чому операція була скасована в останню хвилину.

Про це заявив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. Коментуючи можливі терміни публікації розслідування, Грозєв сказав:

"Я не можу сказати, коли вийде, тому що щоразу, коли я кажу, що воно вийде в якусь дату, йде відтермінування, тому що відбувається набагато більше всього актуального в світі, яке 5-10 людей, які займаються Східною Європою, не можуть охопити. Наше розслідування за фактом - була операція або її не було - завершене. Ми бачимо операцію, яка реально відбулася. Ми не хочемо, щоб це було однобоке розслідування, щоб ми описали тільки наше бачення і тих учасників операції, які погодилися з нами говорити. Ми хочемо почути версію держави. Тому що навіть якщо операція була, і вона була підготовлена, є ймовірність, за якою держава легітимно могло б її зупинити, з різних причин. Поки ми не можемо отримати відповідь, які це могли бути причини, які призвели до можливого припинення".

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Як зазначив журналіст-розслідувач, такі причини могли бути легітимними або нелегітимними:

"Нелегітимним причинами могли бути, наприклад, ті, що не хотіли сваритися з Росією, не хотіли створювати свої особисті загрози. Легітимною причиною міг бути чіткий розрахунок, що ризики від цієї операції можуть бути більшими, ніж плюси".

За його словами, в Bellingcat хочуть отримати відповідь на питання - "який розрахунок довів до того, що операція була все-таки скасована в останню хвилину?"

"Цього нам не вистачає. Розслідування обов'язково буде опубліковане. Хочу сказати, що немає якоїсь структури, яка могла б на нас вплинути, щоб ми зупинилися або сповільнилися. Уповільнення - воно з моєї особистої провини. Просто не вистачає рук і я не можу отримати відповіді на деякі питання. Але неможливо, щоб хтось на нас вплинув", - зазначив Грозєв.

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Нагадаємо, влада Білорусі 29 липня 2020 року заявила про затримання неподалік від Мінська 33 найманців російської ПВК "Вагнер". Повідомлялося, що найманці нібито прибули в країну, щоб дестабілізувати ситуацію під час виборів президента.

Україна запросила Білорусь про екстрадицію найманців. Спікер МВС України Артем Шевченко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що затримані в Білорусі найманці ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі.

Однак Олександр Лукашенко видав "вагнерівців" Росії. 14 серпня генпрокуратура РФ оголосила, що 32 найманця, власники російських паспортів, повернулися до Росії. Ще один вагнерівець, який має білоруське громадянство, залишився в Білорусі.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив у Facebook, що українські спецслужби нібито розробили спецоперацію з виманювання в пастку бойовиків ПВК, але операція зірвалася через витік інформації в Офісі президента. Президент Володимир Зеленський в коментарі "Радіо Свобода" назвав "маячнею" інформацію, оприлюднену Бутусовим.

У січні журналіст Христо Грозєв анонсував фільм Bellingcat, присвячений можливій ​​спецоперації.