11:09, Сьогодні

Піонтковський про візит до США делегації України: переговори були дуже непростими Єрмак і Кулеба зустрілися з двома представниками адміністрації Байдена

Глава Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до США зустрічалися з різними представниками американської верхівки, чиї погляди щодо українського питання докорінно відрізняються.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів російський політолог Андрій Піонтковський.

"Труднощі української делегації в тому, що вони зустрічалися з двома великими представниками адміністрації Байдена - Салліваном і Блінкеном. Річ у тім, що ці два чиновники дотримуються різної точки зору щодо українського питання. Салліван активно просуває ту лінію, яку, на жаль, Путіну вдалося вичавити з Байдена в Женеві - підтримку Мінських угод як єдиного шляху до миру на Донбасі. Мінські угоди для Путіна, як сказав Лавров, це зашморг, з якого вони ніколи не дозволять Зеленському зіскочити. Українська делегація, наскільки мені відомо, твердо заявила, що з цим зашморгом покінчено, і що Київ не буде слідувати порадам Макрона і Меркель про формулу Штайнмаєра, кластери Макрона тощо... А Блінкен підтримує таку позицію", - зазначив російський політолог.

Читайте також: Верещук розповіла, як готують поїздку Зеленського до США: візит буде змістовним

За словами експерта, тому "переговори були дуже непростими".

"Вирішити цей конфлікт може тільки активна позиція української сторони. Тому що нова політика поступок Путіну не підтримується більшістю американського військово-політичного істеблішменту, більшістю Конгресу і значною частиною адміністрації Байдена. Важливо в цій ситуації Україні демонструвати свою суб'єктність світової держави й відстоювати свою незалежність, навіть якщо на Україну тисне такий союзник, як США", - сказав Піонтковський.

Читайте також: Американський дипломат про візит Зеленського до США: хочемо, щоб Україна була успішною

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні провели низку зустрічей з американськими високопосадовцями, де узгодили деталі візиту Володимира Зеленського до США.

Ключовими були зустрічі Кулеби та Єрмака з радником Джо Байдена з національної безпеки Джейкобом Саліваном та держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Зеленський повинен зустрітися з Байденом у Вашингтоні 30 серпня.

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що непублічна частина зустрічі Джо Байдена і Володимира Зеленського відбудеться на підвищених тонах після того, як США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

"Я очікую, враховуючи градус, що як мінімум непублічна зустріч Зеленського з Байденом буде на підвищених тонах. США сьогодні багато в чому недооцінюють, а може, вдають, що недооцінюють, удар, який вони завдають таким вчинком", - наголосив Арахамія.