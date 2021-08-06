"Час тихої дипломатії": озвучено подробиці підготовки візиту Зеленського до США

Очікується, що переговори Зеленського і Байдена будуть продуктивними

"Час тихої дипломатії": озвучено подробиці підготовки візиту Зеленського до США

Підготовка переговорів президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена, запланованих на 30 серпня, виходить на фінішну пряму. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні провели низку зустрічей з американськими високопосадовцями, де узгодили деталі візиту Зеленського до США.

Як повідомляє кореспондент телеканалу "Україна 24" у Вашингтоні, ключовими були зустрічі Кулеби та Єрмака з радником Байдена з національної безпеки Джейкобом Саліваном та держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Як зазначають українські високопосадовці, візит Зеленського має вивести відносини України та США на новий рівень.

"Сполучені Штати й Вашингтон чекають на приїзд нашого президента. Всі налаштовані на те, щоб це був дуже продуктивний і дуже фундаментальний візит і зустріч з президентом Байденом. Ми почули про те, що безпека і захист України та підтримка нашого суверенітету і територіальної цілісності є пріоритетом зовнішньої політики США", - зазначив Єрмак.

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На зустрічі з американськими конгресменами й сенаторами не оминули тему будівництва "Північного потоку-2". Українські посадовці повідомили, що отримали цілковиту підтримку, й підкреслили, що Україна розглядає запуск газопроводу не з економічної точки зору, а з питань міркувань безпеки.

"Особливо в Конгресі з великим задоволенням сенатори говорять про "Північний потік-2". Це велике питання, але зараз, у найближчі три тижні, це буде час тихої дипломатії. Буде величезна кількість контактів, обмінів документами, переговорів, телефонних розмов, щоб вийти на результат", - розповів Кулеба.

Говорили сторони й про "Кримську платформу". Американці підтримали зусилля України щодо створення міжнародного майданчика з питань деокупації півострова. Цей саміт запланований наприкінці серпня, за тиждень до зустрічі Зеленського і Байдена.

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Нагадаємо, президенти США й України Джо Байден і Володимир Зеленський поспілкувалися телефоном 7 червня. Під час розмови Байден запросив Зеленського приїхати до Вашингтона.

Згодом у Білому домі повідомили, що Зеленський повинен зустрітися з Байденом у Вашингтоні 30 серпня.

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що непублічна частина зустрічі Джо Байдена і Володимира Зеленського відбудеться на підвищених тонах після того, як США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

"Я очікую, враховуючи градус, що як мінімум непублічна зустріч Зеленського з Байденом буде на підвищених тонах. США сьогодні багато в чому недооцінюють, а може, вдають, що недооцінюють, удар, який вони завдають таким вчинком", - наголосив Арахамія.

Джерело Україна 24 Теги Володимир Зеленський Офіс президента США Андрій Єрмак Дмитро Кулеба МЗС Джо Байден