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Буде серйозне загострення — журналіст про реакцію Росії на заяви Зеленського Владислав Селезньов розповів, чому Росія гостро відреагувала на заяву президента України

У Росії різко реагують на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Донбас ніколи не буде російським. Зокрема, віцеспікер Держдуми Росії Петро Толстой заявив, що без Росії на цій території не буде цивілізації.

Про маніпуляції, які почалися у відповідь на слова Зеленського, розповів у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" військовий журналіст, ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Маніпуляцій багато, зокрема від пана Толстого. Адже очевидно, що Толстой жодним чином не має відношення до укладу життя на території України. І будь-які його заяви є такими, що не відповідають стану справ у нашій державі. Адже лише нам, українцям, вирішувати, як нам жити, в який спосіб жити й де саме жити. Реакція Росії мене тішить, заява президента Зеленського попала в такий благодатний ґрунт. Справді, якщо ти людина, яка мешкає на території вільної, незалежної, демократичної держави, ти маєш право вибору – жити там, де тобі до душі. Заява Зеленського жодним чином не дисонує з прагненням українців жити у мирній, вільній, демократичній державі", — сказав він.

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Селезньов вважає, що гостра реакція може призвести до серйозної конфронтації.

"Я думаю, що (реальна військова – ред.) конфронтація буде. Вона вже почалася. І пов’язана вона в першу чергу з тими наративами, які постійно просуває Росія про те, що Україна як самостійна держава не має права на існування. В цьому контексті я очікую достатньо серйозне загострення на сході нашої країни. Також ми можемо очікувати провокації й на південних теренах нашої країни. Не забуваємо, що досить непроста ситуація на північних кордонах, вздовж кордону з Білоруссю", — сказав він.

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Раніше в інтерв'ю телеканалу "Дом" Володимир Зеленський, зокрема, закликав жителів ОРДЛО, які вважають себе росіянами й що їхнє місце в Росії, "шукати собі місце в Росії". Думати так і продовжувати жити на території України президент назвав "великою помилкою".

"Це велика помилка - залишатися жити на Донбасі, це ніколи не буде російською територією. Ніколи. Неважливо, скільки вона окупована, це як стіна, яка була в Німеччині", — сказав він.

Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова у відповідь звинуватила Зеленського в спробі "позбутися своїх виборців як непотрібних свідків невиконаної ним обіцянки про мир". Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.