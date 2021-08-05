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Вивести російські війська — Ляшко назвав головну умову гідного життя на Донбасі Олег Ляшко прокоментував слова Володимира Зеленського про жителів ОРДЛО

У Росії відповіли на звернення президента України Володимира Зеленського до мешканців ОРДЛО, що жителям Донбасу, які вважають цю територію російською, слід переїхати до РФ. Ситуацію прокоментував у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Один відомий українець, вихідець з Донецька, сказав: щасливий Донбас може бути в єдиній Україні. Я думаю, що до цього немає чого додати. Тому я бажаю президенту Зеленському успіхів у його планах повернути й Донбас, і Крим. Українці повинні жити в Україні як в себе вдома. Вони житимуть і гордитимуться своєю країною, коли ця країна дасть їм освіту, медицину, роботу, зарплату, достойне життя для їхніх дітей. А ми, українці, повинні дати Україні одне – свою любов, підтримку, повагу до своєї рідної землі. Це має бути дорога із взаємним рухом. Не можна вимагати від України – от "Украина нам все должна", а тримати при цьому російський, ізраїльський чи ще якийсь паспорт у кишені. У мене один паспорт – український. І більше ніяких паспортів мені не треба. І я плачу податки в цій країні. І я маю право вимагати у цієї влади, щоб вона приймала чесні закони, на розвиток суспільства, економіки, бізнесу, на соціальний захист українців. Я як платник податків, громадянин маю право вимагати від влади чесності та справедливості. От що треба для того, щоб українці відчували себе в країні як вдома", — сказав він.

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За словами Ляшка, щоб українці на окупованих територіях жили як люди, треба одне – вивести звідти російські війська.

"А сьогодні, коли в них немає роботи, зарплати, коли їм пропонують кращі умови десь за кордоном, людина шукає, де краще. Так от треба, щоб найкраще було в Україні. А сьогодні на окупованих територіях, на жаль, ми не можемо нічого зробити з однієї причини – тому що там російські війська. Щоб українці на окупованих територіях жили як люди, треба одне – вивести звідти російські війська, відновити український закон, український прапор, українську соціальну систему, влити величезні кошти у відновлення після російської окупації Донбасу. Я думаю, що це справа не лише України, а всієї міжнародної спільноти. І я вважаю, що це має бути однією із тем переговорів президентів України та США у Білому домі. Відновлення Донбасу, відновлення інфраструктури Донбасу, деокупація Донбасу. США мають бути задіяні в "нормандському" форматі переговорів. "Нормандський" формат має бути змінений на Будапештський, за участі країн, які гарантували нам недоторканість в обмін на здачу ядерної зброї", — сказав він.

Раніше в інтерв'ю телеканалу "Дом" Володимир Зеленський, зокрема, закликав жителів ОРДЛО, які вважають себе росіянами й що їхнє місце в Росії, "шукати собі місце в Росії". Думати так і продовжувати жити на території України президент назвав "великою помилкою".

Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова у відповідь звинуватила Зеленського у намаганні "позбутися своїх виборців як непотрібних свідків невиконаної ним обіцянки про мир". Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.