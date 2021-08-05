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Олег Ляшко згадав, як співав вночі з Євгеном Марчуком Лідер Радикальної партії розповів про знайомство з колишнім прем'єр-міністром України

Своїми спогадами про експрем'єр-міністра України Євгена Марчука, який помер 5 серпня, поділився лідер Радикальної партії Олег Ляшко у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Щиро співчуваю родині Євгена Марчука. Я знав йог особисто. Інтерв’ю у нього брав дуже давно. А колись на президентських виборах (2009 рік) ми разом з ним їхали з Черкас, вночі поверталися, десь о 2-й годині зупинилися між Києвом і Черкасами, на капоті Євген Кирилович накрив щось поїсти, випити. Ми стояли серед ночі. Він каже: подивись, яка ніч зоряна, ясная. І ми як затягнули: "Ніч яка місячна, зоряна, ясная" (відома українська пісня — ред.). І співали там до 3-ї години. Царство небесне. Він насправді був одним із тих державників, груда, якої, на превеликий жаль, зовсім немає в нинішній владі" — сказав він.

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Євген Марчук народився у 1941 році в Одеській області. У 1963 році закінчив філологічний факультет Кіровоградського педагогічного інституту, працював у КДБ УРСР. Указом президента в 1994 році йому було надано звання генерала армії.

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У різний час обіймав низку важливих державних посад: державний міністр з питань оборони, національної безпеки та надзвичайних ситуацій УРСР; перший глава Служби безпеки України; віцепрем'єр-міністр і перший віцепрем'єр; депутат Верховної Ради; секретар РНБО. З травня 2015 року представляв Україну в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи, з 2018 року указом президента був уповноважений представляти Україну в ТКГ замість Леоніда Кучми.