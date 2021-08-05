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Мільйони крадуть щогодини: ексміністр висловився про ситуацію в "Укрзалізниці" Володимир Омелян розповів, до чого може призвести тимчасове призначення міністра інфраструктури главою "Укрзалізниці"

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков може тимчасово очолити "Укрзалізницю" — таку рекомендацію дала РНБО Кабміну. Ситуацію прокоментував у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Я так розумію, що Кубраков керується старою приказкою "якщо хочеш, щоб щось було зроблено добре — зроби це сам ". Тому він взяв на себе повну відповідальність. Рішення РНБО, очевидно, підготовлене Міністерством інфраструктури. Скажімо так, воно не зовсім відповідає корпоративному управлінню, однак даймо шанс і подивимося, що з цього вийде. Щонайменше, ми будемо знати точно прізвища винних, у яких не вийшло, а не як зараз, коли є колективна безвідповідальність і наглядова рада киває на правління, правління на Кабмін, а Кабмін традиційно розводить руками", — сказав він.

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На думку Омеляна, призначення Кубракова в такій ситуації може бути виправданим.

"Я думаю, у великій країні має бути чіткий розподіл влади, повноважень і відповідальності. Не може президент бути одночасно прем'єр-міністром, спікером Верховної Ради, міністром інфраструктури та керівником Держгідрогеографії. Це повинні бути різні люди, кожен з яких відповідає за свою ділянку. Але в цьому випадку, виходячи з тієї глибокої кризи, в якій перебуває "Укрзалізниця", це, можливо, не зовсім вірний з правової точки зору крок, але він може дати результат. Якщо Кубраков буде насправді націлений на реформу, сформує сильну команду, яка зупинить крах компанії та, найголовніше, корупцію в компанії... Мільйони в компанії крадуть щогодини. І те, що заявило НАБУ про 8 млрд збитків від корупції — то це тільки від закупівель. А від решти діяльності цю цифру можна помножити на 2-3. Фактично близько мільярда втрачає сама компанія, і ще близько мільярда втрачає економіка і бізнес. Тому я б дуже хотів, щоб після рішення РНБО ми мали чітке рішення Кабміну, якого поки немає", — сказав він.

Додамо, зараз тимчасово виконувачем обов'язків голови правління "Укрзалізниці" є Іван Юрек.

Раніше нардеп від "Слуги народу", голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) Ради з перевірки стану "Укрзалізниці" Юлія Гришина назвала причини кризи в "Укрзалізниці". За її словами, підприємство є збитковим і знаходиться в критичному стані через корупцію і деструктивне управління.

"Ми побачили дві основні причини, чому в такій ситуації на сьогодні знаходиться" Укрзалізниця". Перша — це управління, яке є неефективним, несистемним, однозначно деструктивним. І друга — це корупція, яка досягає гігантських масштабів. Поки ці дві причини існуватимуть, ми не побачимо ніяких поліпшень у сфері існування "Укрзалізниці", — сказала Гришина.