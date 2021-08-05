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"Буде ще гірше": генерал спрогнозував загострення конфлікту з Росією у вересні На думку Сергія Кривоноса, Україна "як завжди" не буде готова реагувати

У вересні не виключено військове загострення з Росією, пов'язане, зокрема, з проведенням російсько-білоруських навчань "Захід-2021". З таким прогнозом в ефірі програми "Реальна політика. Підсумки" на каналі "Україна 24" виступив експерший заступник командувача силами спецпризначення, ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос.

"Думаю, що загострення у вересні буде однозначно. Українська політична спільнота впала в сплячку на місяць під час відпусток, і коли ми повернемося, навчання "Захід-2021" перейдуть чергову фазу, і вже буде нарощування уздовж наших кордонів не тільки особового складу, але й інформаційно це буде пропагуватися. Буде тиск не тільки на нас, але і на світову спільноту", - сказав генерал.

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Кривонос вважає, що "буде ще гірше", і що Україна не буде готова до протидії.

"І найголовніше, в черговий раз це для нас буде несподіванкою. І знову ми будемо говорити "що робити?", "допоможіть", "прийміть у НАТО", і будемо тільки говорити, а робити нічого не будемо, як це було навесні. Тоді ми просили, щоб терміново нам дали План щодо членства в НАТО, при цьому маючи ворога вздовж кордонів і нічого не зробивши для підготовки народу до можливого загострення бойових дій. Я налаштований більш ніж негативно, буде ще гірше", - сказав Кривонос.

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Нагадаємо, спільні стратегічні навчання Росії та Білорусі "Захід-2021" мають відбутися на полігонах двох країн з 10 по 16 вересня, в Білорусь вже прибули ешелони з російськими військовослужбовцями й технікою. За даними Міноборони Росії, ці навчання повинні стати головним підсумком 2021 навчального року в російській армії. На них планують створити складну повітряну ситуацію та масово застосовувати авіацію.

Військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що північний напрямок став для України стратегічною небезпекою, і що російські війська частково залишаться в Білорусі й залишать там техніку після навчань. "Північ України стала стратегічною небезпекою. Вони вже зайдуть і там будуть. Більш того, після навчань вони залишають на складах свою техніку, вона вже там є. Це робиться для того, щоб в ударному угрупованні, яке формує Путін зі своїм Генштабом проти України, була активно залучена північ", - сказав Романенко в ефірі каналу "Україна 24".