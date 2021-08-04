23:17, Вчора

Арестович про конфлікт з Росією: є 9 сценаріїв загострення Україна готується провести свої навчання у відповідь на "Захід-2021"

Україна розглядає 9 сценаріїв можливого загострення конфлікту з Росією під час російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

Про це заявив в ефірі програми "Реальна політика. Підсумки" на телеканалі "Україна 24" радник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович.

"На цей момент розглядається 9 можливих сценаріїв загострення ситуації навколо України, ще у квітні здійснено планування. Основа відповіді на російсько-білоруські навчання - українські навчання "Спільні зусилля-2021", які календарно якраз припадають на "Захід-2021", сценарії прораховані. Не можна сказати, що ми готові до оборони за всіма параметрами, але я думаю, що Збройні сили України здатні виконати свої завдання з відбиття агресії за всіма 9 сценаріями", - сказав він.

Читайте також: Україні давно варто було бути в напрузі — експерт про навчання Росії та Білорусі

Як зазначив Арестович, росіяни обмежені у своїх силах і засобах, "але в них є стратегічна ініціатива, тобто вони обирають місце і час удару, коли їм буде потрібно".

"Це може бути вторгнення ударного угруповання, яке буде сформоване під час навчань "Захід-2021" на чернігівському, сумському і харківському напрямках. На півдні України на доступних для десанту напрямках - між Одесою і Херсоном, може бути щось у Криму. І, звичайно, загострення в зоні ООС. Якщо так - буде важкувато. Математичний розрахунок і аналіз показує, що ми здатні відбити агресію. Нове керівництво ЗСУ більш ніж повною мірою усвідомлює, які загрози перед нами стоять і що з цим робити", - зазначив радник української делегації в ТКГ.

Читайте також: Треба бути готовими до потужних протистоянь: експерт про нові обстріли на Донбасі

Нагадаємо, спільні стратегічні навчання Росії та Білорусі "Захід-2021" мають відбутися на полігонах двох країн з 10 по 16 вересня. До Білорусі вже прибули ешелони з російськими військовослужбовцями й технікою.

Військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, чи має Україна привід для побоювань.

"На сході вже є два корпуси, вони посилюються, вони проходять на полігонах навчання. Зараз у них "випуски", знаєте, як вони їх роблять і ставлять оцінки? Заводять на лінію зіткнення, якщо вбив або поранив нашого військового, то "відмінно". На сході у них танків більше, ніж у Британії та Франції разом узятих. На півдні, в Криму вони використовують всі події (затоплення після злив - ред.), щоб завести "на допомогу" збройні сили з бойовою технікою замість МНС. Потрібно серйозно готуватися", — сказав він.