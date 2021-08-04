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Ексдепутат Держдуми засудив роздачу паспортів Росії на Донбасі: це недружній акт Українців, які нещодавно отримали паспорти РФ, неправильно вважати російськими громадянами, заявив Геннадій Гудков

Роздача в окупованих районах Донбасу паспортів РФ руйнує можливість нормалізації відносин між Україною і Росією.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" ексдепутат Держдуми Росії Геннадій Гудков.

"Юридично вони мають право голосувати, питання в тому, чи правильно вважати тих українців, хто нещодавно отримав російські паспорти, російськими громадянами. Я вважаю, що це неправильно, і це провокування складнощів у відносинах між двома країнами. З точки зору звернення жителів Донбасу в російське громадянство - це неправильний захід, він руйнує можливість нормалізації відносин між нашими країнами та народами, це недружній акт з боку Росії щодо України. Ну а юридично - раз отримали паспорти, мають право голосувати", - сказав він.

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Раніше перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Віктор Водолацький повідомив, що в окупованих районах Донбасу російські паспорти за спрощеною схемою отримали 611 тисяч українців.

"Громадяни Росії - це не тільки ті (жителі ОРДЛО - ред.), хто отримав паспорт Російської Федерації, а їх сьогодні 611 тисяч, і щодня ця цифра збільшується. Я думаю, що до кінця року більшість охочих отримати паспорт громадянина Російської Федерації матимуть таку можливість", - заявив Водолацький, якого цитує "Інтерфакс".

Член української делегації в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що російська окупаційна влада в ОРДЛО вилучатиме у громадян українські паспорти.